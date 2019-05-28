Энергетики "Пермэнерго" повысят надежность электроснабжения двух тысяч жителей в Кунгурском районе

Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» приступили к ремонту оборудования подстанции 35/10 кВ «Серга».



Энергетикам предстоит отремонтировать 4 масляных выключателя 35 кВ, 9 масляных выключателей 10 кВ, 8 разъединителей 35 кВ. На реализацию указанных мероприятий будет направлено порядка 1 миллиона рублей.



Подстанция «Серга» обеспечивает электроснабжение объектов сельхозпроизводства, а также социальных и бытовых потребителей в селе Серга, деревнях Андроново, Баженово, Будайки, Елкино и еще 15 населенных пунктов Сергинского сельского поселения, в которых суммарно проживают более 2000 человек.