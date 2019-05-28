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Модернизация

Энергетики "Пермэнерго" повысят надежность электроснабжения двух тысяч жителей в Кунгурском районе

Энергетики Пермэнерго повысят надежность электроснабжения двух тысяч жителей в Кунгурском районе

3 июня 2019, 13:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» приступили к ремонту оборудования подстанции 35/10 кВ «Серга».

Энергетикам предстоит  отремонтировать 4 масляных выключателя 35 кВ, 9 масляных выключателей 10 кВ, 8 разъединителей 35 кВ. На реализацию указанных мероприятий будет направлено порядка  1 миллиона рублей.

Подстанция «Серга» обеспечивает электроснабжение  объектов сельхозпроизводства, а также социальных и бытовых потребителей в селе  Серга,  деревнях Андроново, Баженово, Будайки, Елкино и еще 15 населенных пунктов Сергинского сельского поселения, в которых суммарно проживают более 2000 человек.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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