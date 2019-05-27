Открытый бизнес-диалог

В компании «Тюменьэнерго» прошел День открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур. На нем представители малого и среднего предпринимательства получили возможность из первых уст услышать ответы на свои вопросы, а также познакомиться со спецификой сотрудничества с энергетиками.

На совещании в открытом формате приняли участие около двадцати представителей бизнес-сообщества. Это поставщики товаров, подрядные организации, занимающиеся ремонтом и строительством объектов электросетевого комплекса, а также производители оборудования, которые презентовали свою продукцию. Со стороны «Тюменьэнерго» на вопросы предпринимателей отвечали специалисты технического, правого и финансового блоков. Бизнесмены из первых уст узнали о новых правилах проведения электронных закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Определяющими принципами в нашей деятельности являются информационная открытость, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупок, целевое и экономически эффективное расходование средств. Все критерии отбора и оценки объективны и измеримы», – с такими словами обратился к предпринимателям советник генерального директора «Тюменьэнерго» Александр Грабовский.

В 2018 году компания провела более 1100 закупок на общую сумму 33 млрд рублей. Экономический эффект превысил 800 млн рублей. Субъекты МСП стали победителями в 829 закупках на общую сумму 13 млрд рублей, практически 60 % из них связаны с ремонтом и строительством энергообъектов.

По данным Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, озвученным на встрече её представителем Станиславом Мартынюком, «Тюменьэнерго» входит в число лидирующих предприятий Тюменской области по объему закупок товаров и услуг у субъектов малого и среднего бизнеса.