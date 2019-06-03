РФПИ в рамках ПМЭФ объявит ряд проектов по инфраструктуре Севморпути

Репортаж о "Полимерпласт" и "Полимерхолдинг":
3 июня 2019, 17:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: РФПИ, СМП, ПМЭФ-2019, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Транспорт Телекоммуникация (связь)
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявить о ряде важных проектов по формированию инфраструктуры Северного морского пути (СМП), сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Активная повестка у нас будет инфраструктурная. Мы объявим ряд важных проектов по формированию инфраструктуры Северного морского пути, в рамках космической отрасли России, а также объявим про инвестиции в ведущего железнодорожного оператора", - сказал Дмитриев.
"Также у нас будут объявления по развитию одной сети для малого и среднего бизнеса, и ряд сельхозпроектов с европейскими компаниями и российской компанией", - добавил он.
"По искусственному интеллекту мы тоже объявим несколько сделок. Недавно было совещание, мы очень активно занимаемся стратегией искусственного интеллекта и, в том числе, помогаем российским компаниям стать более международными, выходить на международные рынки, в том числе, понятные нам, где у нас есть партнеры – это страны Ближнего Востока и Китай", - сообщил Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ, является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.