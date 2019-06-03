Расширяйте свои познания читая RusCable Insider Digest № 126

RusCable Insider Digest № 126 RusCable Insider Digest № 126 RusCable Insider Digest № 126

Встречаем летнюю жару с горячим и свежим выпуском уникального отраслевого издания RusCable Insider Digest под номером 126! Каждую неделю мы отбираем все самое важное и нужное для специалиста кабельной промышленности – разработчика, производителя и потребителя. RusCable Insider Digest группирует и составляет информацию о кабельном рынке, ее участниках, о событиях в России и мире, которые оказывают непосредственное влияние на эту подотрасль. Это самое оперативное и полное новостное издание для тех, кто имеет отношение к кабельной промышленности. Уделив всего 20 минут вашего понедельника на чтение дайджеста, вы быстро войдете в курс дел на отраслевом рынке, что поможет вам в решении рабочих задач и принятии стратегически важных решений.

Первым же разворотом вы обнаружите крупный анонс нового репортажа от портала «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг»: ПВХ-пластикаты от А до Я». 14 мая 2019 года, делегация портала RusCable.Ru в составе генерального директора медиахолдинга «РусКабель» Александра Гусева и Александра Дементьева, отправилась в Смоленскую область, по приглашению руководителей компаний «Полимерхолдинг» и «Полимерпласт», холдинга, состоящего из двух предприятий, одного из крупнейших российских производителей ПВХ-пластикатов. В течение визита, они собственными глазами увидели производственную цепочку двух заводов, пообщались с технологами линий, посетили лабораторию компании, узнав в деталях о методах испытаний, побеседовали с руководителями предприятия на самые различные темы нашего профиля, от локальных до глобальных.

Из большой линейки специальный проектов и интересных анонсов вы узнаете о том, что ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» нашли простой и эффективный способ укрепления композитных материалов на основе алюминия. Добавив в расплав алюминия никель и лантан, они смогли создать материал, сочетающий преимущества композиционных материалов и стандартных сплавов: гибкость, прочность, легкость. О том, что 24 мая копилка достижений ГК «Москабельмет» пополнилась важной наградой – почетным званием победителя в региональном этапе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»: что это значит для компании, почему это важно и необходимо – в уникальном материале. А также многое другое!

Читайте новый номер дайждеста и будьте в курсе!



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