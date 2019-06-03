Система менеджмента МРСК Центра успешно прошла проверку на соответствие международным стандартам

ПАО «МРСК Центра» успешно прошло очередной инспекционный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 (система менеджмента качества, внедрен с 2007 года) и ISO 50001:2011 (система энергетического менеджмента, внедрен с 2015 года). Проверка проводилась с целью повышения эффективности системы менеджмента качества и системы энергетического менеджмента, в 2019 году ее были охвачены исполнительный аппарат компании и филиалы «Воронежэнерго», «Тамбовэнерго» и «Тверьэнерго».

Оценочные мероприятия проводил независимый орган по сертификации систем менеджмента, продукции и персонала - Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», имеющая на сегодня самое большое количество международных, национальных и отраслевых аккредитаций, нотификаций и признаний среди российских сертификационных органов. Системы менеджмента оценивались на предмет соответствия законодательным, нормативным и контрактным требованиям, а также с точки зрения результативности в достижении целей. Анализу были подвергнуты производственные, управленческие и вспомогательные процессы, а также политики, цели и система управления.

По результатам проверки аудиторами отмечен высокий уровень зрелости системы менеджмента качества и системы энергетического менеджмента компании. В частности, указано на снижение средней длительности перерыва электроснабжения потребителей за 12 месяцев предыдущего года, а также развитие дополнительного сервисного обслуживания клиентов, в том числе услуги «технологическое присоединение под ключ».

«МРСК Центра, как один из лидеров отечественного электросетевого комплекса, ведет последовательную работу по повышению качества корпоративного управления. Итоги аудита в очередной раз подтвердили, что компания соответствует принятым в международном практике высоким стандартам в этой области. Мы намерены и в дальнейшем уделять данному направлению самое серьезное внимание, поскольку качественный менеджмент является одним из ключевых факторов успеха любого бизнеса», - подчеркнул генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

Усовершенствование системы управления качеством обслуживания выразилось во внедрении различных методов контроля уровня удовлетворенности клиентов. Так, в центрах обслуживания потребителей филиалов компании проводится регулярное анкетирование потребителей, а после завершения мероприятий, проведенных по обращению или жалобе, предусмотрен письменный отзыв клиента о качестве обслуживания. В итоге интегральная оценка удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых услуг по результатам отзывов, полученных от потребителей в 2018 году при завершении рассмотрения (исполнения), составила в среднем 4,55 баллов по 5-ти балльной системе.

В результате аудиторской проверки Общество успешно подтвердило действующие сертификаты в области управления качеством и энергоменджмента.