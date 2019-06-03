В Чжоушане завершилась укладка 500-киловольтного подводного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

В городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян (Восточный Китай) 02 июня 2019 года завершилась укладка 500-киловольтного подводного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Об этом 03 июня 2019 года сообщило агентство Синьхуа.

Как сообщается, данный кабель является чисто китайской продукцией на всех этапах, включая разработку, тестирование, контрольную проверку и изготовление, и важным шагом в локализации производства высокотехнологичных силовых кабелей на территории Китая.

korabli.eu