 
Подписаться на новости
За рубежом

В Чжоушане завершилась укладка 500-киловольтного подводного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

В Чжоушане завершилась укладка 500-киловольтного подводного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

3 июня 2019, 14:20
Рубрика: За рубежом
Метки: КИТАЙ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

297 просмотров

В городском округе Чжоушань провинции Чжэцзян (Восточный Китай) 02 июня 2019 года завершилась укладка 500-киловольтного подводного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Об этом 03 июня 2019 года сообщило агентство Синьхуа.

Как сообщается, данный кабель является чисто китайской продукцией на всех этапах, включая разработку, тестирование, контрольную проверку и изготовление, и важным шагом в локализации производства высокотехнологичных силовых кабелей на территории Китая.

 

korabli.eu

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Elering подписывает соглашение о синхронизации энергосистем стран Прибалтики и Континентальной Европы и соответствующие технические условия
СМИ: Хайнань к 2030 году создаст сеть из 940 тыс. точек для подзарядки
Еврокомиссия завершила формирование пакета
Об опасности кибератак на энергетические инфраструктуры
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно