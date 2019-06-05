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Происшествия

Бизнес-центр "Ренессанс" на Херсонской улице эвакуировали из-за пожара на электроподстанции

Бизнес-центр Ренессанс на Херсонской улице эвакуировали из-за пожара на электроподстанции

4 июня 2019, 17:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Несколько пожарных машин прибыли утром 4 июня к дому номер 60 по Херсонской улице, в котором располагается бизнес-центр «Ренессанс». В это время сотрудники и арендаторы уже выходили на улицу. Но причиной эвакуации оказалось не ложное сообщение о минировании, а настоящий пожар.

- 04 июня в 11:50 поступило сообщение о пожаре. В трансформаторной будке происходило горение изоляции электропроводов на площади десять квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

В это же время в соцсетях жители соседних домов жаловались на отключение электричества.

На то, чтобы разобраться с горящими проводами, у бойцов противопожарной охраны ушло около часа. Всего в ликвидации ЧП приняли участие 25 человек и 5 единиц техники. По предварительным данным никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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