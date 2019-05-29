МРСК Северного Кавказа строит новую подстанцию в селе Верхнерусское Ставропольского края

Энергетики филиала МРСК «Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (входит в ГК «Россети») приступили к строительству нового энергообъекта в селе Верхнерусское Шпаковского района Ставрополья.

Новая подстанция 35-10 кВ «Верхнерусская» обеспечит надежное энергоснабжение жителей сел Верхнерусское и Нижнерусское, а также предприятий, находящихся в промышленной зоне г. Михайловска.



В настоящий момент энергоснабжение потребителей осуществляется от подстанции «Промкомплекс», работающей с возросшей нагрузкой за счет большой протяженности фидера 35 кВ – более 28 км.

«Строительство нового объекта позволит повысить надежность электроснабжения населенных пунктов, где проживает более шести тысяч человек, обеспечит возможность присоединения к электрическим сетям новых потребителей промышленного сектора города Михайловска, а также снизит потери электрической энергии в электросетях», – отметил директор филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

В настоящий момент уже завершен первый этап строительства: произведено снятие и утилизация технического грунта, выполнена отсыпка территории, сооружено устройство фундаментов для трансформаторов и внешнего ограждения, выполняется монтаж фундаментов оборудования ОРУ.



В дальнейшем на новой подстанции будет установлен силовой трансформатор 35/10 кВ мощностью 6,3 МВА и оборудование, отвечающее всем современным требованиям к надежной и бесперебойной работе электросетевого объекта. Планируется установить современные системы телемеханики, контроля и управления.



Ввести в эксплуатацию новый объект энергетики рассчитывают в 2020 году.