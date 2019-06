НИК В3 РНК СИГРЭ примет участие в работе 25-й Международной конференции по распределению электроэнергии CIRED-2019, Мадрид (Испания)

С 3 по 6 июня 2019 года в г. Мадрид (Испания), проходит 25-ая Международная конференция по распределению электроэнергии CIRED 2019.

CIRED — ведущий международный форум по распределению электроэнергии проводится 1 раз в 2 года. После Лиона в 2015 г. и Глазго (Шотландия) в 2017 г. — международная конференция по распределению электроэнергии собрала специалистов и руководителей компаний отрасли со всего мира в 2019 году в Мадриде (Испания).

История CIRED:

Первая конференция CIRED была организована в мае 1971 г. бельгийской ассоциацией AIM (Association des Ingenieurs sortis de l’Institut d’Electricite Montefiore) как результат интереса, проявленного к тематике распределительных сетей 0,4–110 кВ на конференции этой организации в г. Льеже в 1969 г. В организации первой конференции CIRED также активно участвовала британская ассоциация ERA (Electrical Research Association). Первоначально планировалось проводить конференцию CIRED каждые два года поочередно в Бельгии и Великобритании. Однако огромное внимание специалистов разных стран к проблемам, поднимаемым на этих конференциях, привело к интернационализации деятельности CIRED и формированию постоянно действующей организации с таким же названием. Россия входит в состав организации CIRED с 1999 года.

Программный комитет CIRED 2019 получил рекордное число тезисов докладов — всего 1450 докладов из 53 стран. Проводимая в рамках форума выставка собрала 120 компаний со всей Европы.

В программе конференции основные темы электрораспределительных сетей: надежность, умные сети, интеграция с возобновляемыми источниками, е-мобильность, управление бизнесом, эксплуатация оборудования.

Научная статья руководителя НИК В3 «Подстанции и электроустановки» РНК СИГРЭ Воденникова Д.А., члена НИК В3 Жилкиной Ю.В. «Reliability and service in the power industry» была отобрана для участия в работе конференции в рамках Сессии № 6: «6-DSO Business environment enabling digitalization & energy transition».

Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте конференции: http://www.cired2019.org/.