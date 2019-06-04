Продолжается регистрация участников и спикеров на семинар НИК D2 РНК СИГРЭ по ИТ для цифровой электроэнергетики

Национальный исследовательский комитет (НИК) D2 РНК СИГРЭ приглашает всех желающих 27 июня 2019 г. принять участие в семинаре «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ». Доклады на семинар в виде презентаций объемом не более 20 страниц принимаются до 21 июня 2019 г.

Чтобы зарегистрироваться на семинар, заполните электронную форму.

Мероприятие пройдет под эгидой Российского национального комитета СИГРЭ, одного из крупнейших национальных комитетов CIGRE, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам.

Свое участие в семинаре уже подтвердили:

Дорофеев В. В., независимый эксперт, с докладом о концептуальных положениях цифровой трансформации российской энергетики;

Карантаев В. Г., к. т. н., эксперт CIGRE, IEEE и IEC TC57 WG15, руководитель направления защиты АСУТП компании «Ростелеком-Solar», с докладом по информационной безопасности в АСУТП для энергетики и об особенностях регуляторной практики реализации таких решений;

Ковалев С. П., д. ф.-м. н., профессор ИПУ РАН, с докладом о подходах к разработке цифровой платформы для реализации архитектуры интернета энергии;

Чаусов И. С., ведущий аналитик Центра развития цифровой энергетики Фонда «ЦСР «Северо-Запад», с презентацией по архитектуре интернета энергии на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии;

Шубин Н. Г., к. т. н., главный эксперт АО «РТСофт», по теме применения методик использования цифровых двойников в электроэнергетике.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие актуальные темы:

1. Стратегия и тактика перехода к цифровой энергетике:

a) сенсоры, датчики, умные счетчики, IoT, большие данные; b) применение цифровых моделей энергосистем; c) технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.

2. Решения по информационной безопасности в составе АСУТП объектов управления:

a) функционирование автоматизированных систем управления и защиты в условиях массовой цифровизации электроэнергетики; b) влияние информационной безопасности на комплексы автоматизации в управлении электросетевыми объектами; c) разработка и гармонизация НТД с учетом современных требований по обеспечению информационной безопасности.

3. Особенности создания систем управления в Microgrid с распределенными источниками энергии:

a) архитектура систем управления в децентрализованной энергетике; b) интеграционные платформы для создания интеллектуальных систем энергетики; c) потенциал развития систем управления спросом на электроэнергию.

Обращаем ваше внимание, что участие в семинаре бесплатное, однако в соответствии с правилами СИГРЭ доклады, представляемые на мероприятиях ассоциации, не должны иметь рекламный характер.

Семинар состоится 27 июня 2019 г. в 10:00 в Инженерном доме АО «РТСофт», базовой организации НИК D2 РНК СИГРЭ (Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 51).

Подробнее о мероприятии вы можете узнать по телефону +7(495)961-33-31 и на официальном сайте НИК D2 РНК СИГРЭ: http://d2_rus.cigre.ru/.

Зарегистрироваться на семинар можно, заполнив электронную форму.

Добро пожаловать!