"Роснефть" запустила в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское нефтяное месторождение

"Роснефть" запустила в промышленную эксплуатацию второе нефтяное месторождение Эргинского кластера - Западно-Эргинское в Ханты-Мансийском автономном округе. Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров компании, которое проходит в Санкт-Петербурге, в режиме телемоста дал команду начать отгрузку первой нефти.

"Приступайте к отгрузке нефти", - сказал Сечин.

Генеральный директор "НК "Конданефть" (компания, которая реализует проект) Георгий Евграфов сообщил, что в ноябре 2017 года был запущен в эксплуатацию Кондинский промысел Эргинского кластера. На очереди - Чапровское месторождение, подготовка которого сейчас ведется ускоренными темпами.

По информации компании, Западно-Эргинское месторождение было подготовлено к началу добычи в кратчайшие сроки - менее, чем за 1,5 года. В настоящее время на нем пробурено 49 скважин. Извлекаемые запасы месторождения составляют 23 млн тонн нефти.

"Для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов Эргинского проекта применяются самые современные технологии: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием сверхпрочного полимерного проппанта и иные технологии увеличения отдачи пласта", - утверждают в "Роснефти".

ТАСС