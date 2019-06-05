Александр Новак: "Россию и Словакию связывает большой опыт взаимовыгодного энергетического сотрудничества"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Председателем Правительства Словацкой Республики Петером Пеллегрини.

Глава российского Правительства отметил, что двусторонние отношения России и Словакии развиваются поступательными темпами по различным направлениям. Дмитрий Медведев призвал закрепить тенденцию наращивания двустороннего товарооборота, который в I квартале 2019 года вырос примерно на 25% и приблизился к $2 млрд. По его словам, странам необходимо вернуться к объему товарооборота уровня 2012-2013 годов.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия продолжает являться для Словакии надежным поставщиком углеводородов.

«Словакия и впредь может рассчитывать на Россию как на надежного поставщика углеводородов. Мы имеем хорошую нормативную основу для этого и хорошую историю соглашений», - отметил Председатель Правительства РФ.

В структуре российского экспорта в Словакию лидирующую позицию занимают именно энергоносители, прежде всего, газ и нефть, являющиеся важным направлением взаимодействия, отметил Александр Новак по итогам встречи.

«В 2018 году экспорт газа в Словакию заметно вырос – с 4,6 до 5,1 млрд куб.м.», - сказал Министр.

Особое значение российская сторона придает и взаимодействию в сфере атомной энергетики, добавил Александр Новак.

«Построенные совместно нашими специалистами АЭС «Богунице» и «Моховце» на десятилетия вперед определили партнерский характер отношений наших стран в области мирного атома, в том числе благодаря снабжению их российским ядерным топливом», - отметил он.

По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов, в том числе меморандум о взаимопонимании между Государственной корпорацией «Росатом» и Министерством экономики Словацкой Республики о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, а также дополнение к генеральному контракту между АО «ТВЭЛ» и компанией «Словацкие электростанции» на поставку топлива на АЭС Словакии в период с 2022 по 2030 годы.