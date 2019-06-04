ФСК ЕЭС повысит надежность ключевого центра питания моногорода Шумерля в Чувашской Республике

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») реконструировала систему питания собственных нужд на подстанции 220 кВ «Венец» в Чувашской Республике. Это повысит надежность работы энергообъекта и электроснабжения потребителей города Шумерля и Порецкого района республики с населением порядка 50 тыс. человек.



В рамках реконструкции подстанцию оснастили новым щитом постоянного тока и щитом собственных нужд. Новое оборудование имеет длительный срок эксплуатации – около 30 лет, и, практически, не требует обслуживания.



Щит собственных нужд подстанции представляет собой распределительное устройство, состоящее из автоматических выключателей и системы шин. Он обеспечивает освещение территории подстанции, бытовых и производственных помещений, подачу электроэнергии к системам релейной защиты и автоматики, обогрев и обдув основного оборудования подстанции.



Также, в рамках реконструкции, на объекте ведутся работы по замене выключателей 110 кВ. Взамен выработавших свой ресурс масляных баковых выключателей на объекте установят современные элегазовые выключатели. В отличие от своих устаревших масляных аналогов элегазовое оборудование пожаробезопасно, нечувствительно к воздействиям внешней среды, так как имеет полностью запаянную герметичную камеру. Также элегазовые выключатели имеют высокую сопротивляемость к воздействиям электрического тока и пониженный уровень шума. Работы по реконструкции объекта завершатся до конца года.



Основными потребителями подстанции 220 кВ «Венец», мощностью 189 МВА, являются тяговая подстанция Горьковской железной дороги, город Шумерля и Порецкий район. Подстанция «Венец» осуществляет транзит и распределение электроэнергии от Новочебоксарской ГЭС.