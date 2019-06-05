Интегрированная система контроля натяжения нити для достижения стабильных производственных результатов

Репортаж о "Полимерпласт" и "Полимерхолдинг":
5 июня 2019, 15:40
Рубрика: Производство
Метки: РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl
Отрасль: Кабельная промышленность
Компания Rosendahl разработала высокоскоростной нитеобмотчик с низким натяжением ROBI, предназначенный для SZ – скрутки оптических модулей. Малые конструкции кабелей и использование более мягких материалов требуют постоянного совершенствования методов скрутки. Новая интегрированная система измерения натяжения нити Розендаль ROBI позволяет поддерживать постоянное и при необходимости, очень низкое натяжение обмотки, так же и при высокоскоростном производстве.
Как правило, скорость является ключевым фактором производительности. При скорости линии до 200 м/мин, модули скручиваются на впечатляющей скорости до 2,500 об/мин. Но скорость сама по себе не отвечает всем требованиям, предъявляемым производителем к производственной линии. Другие интегрированные компоненты также должны быть оптимизированы для работы на высоких скоростях.
Новые задачи:
Появление новых материалов и оптимизация кабельных конструкций, с точки зрения компактности, количества волокон, материалоемкости и производственных затрат, постоянно ставят перед производителем новые задачи. Несколько лет назад, модули со свободной укладкой волокон содержали в себе 12 волокон и имели диаметр 2.8 мм. Теперь эти же модули имеют диаметр 1.4 мм. Для сохранения всех характеристик продукции и поддержания её высокого качества, необходимо скручивать данные модули с низким натяжением нити.
Уровень натяжения в 2Н и ниже!
Разработанный инновационный нитеобмотчик от компании Розендаль с интегрированной системой измерения натяжения нити обеспечивает поддержание натяжения на минимальном уровне 2Н, чего невозможно достичь при использовании обычных обмотчиков. Поддержание постоянного уровня натяжения гарантирует оптимальные результаты при производстве опто-волоконных кабелей и минимизирует производственные расходы.
Ваши преимущества:
- Перекрестный обмотчик с интегрированной системой контроля натяжения нити удовлетворяет производственным требованиям для изготовления кабелей новых конструкций с применением современных материалов (микромодули, мягкие пучки волокон);
- Интегрированный торсионный замок расположен непосредственно в точке обмотки, что позволяет получить сверхкороткую длину переходного участка (точка реверса);
- Большие размеры шпуль позволяют увеличить время работы и сократить время запуска линии;
- Подходит для использования сдвоенных нитей, чем увеличивает производственную скорость;
- Легко интегрируется в существующую линию при проведении модернизации;
Для получения дополнительной информации о производственных линиях компании Розендаль Некстром, посетите сайт www.rosendahlnextrom.com