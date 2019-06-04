"МРСК Волги" и Правительство Саратовской области будут развивать цифровую электроэнергетику региона

Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» Владимир Рябикин и губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписали соглашение о стратегическом взаимодействии в сфере электроэнергетики.



Ориентир взаимодействия электросетевой компании и Правительства области выбран на создание современных условий для динамичного развития электросетевой инфраструктуры, повышение уровня надежности электроснабжения потребителей, экономической привлекательности региона и реализацию задач, поставленных Правительством РФ.



Важным пунктом взаимодействия сторон станет решение задачи цифровой трансформации сетей, предусматривающей техническое перевооружение и модернизацию электросетевой инфраструктуры, определение вектора на широкое применение современных цифровых технологий при строительстве и реконструкции энергообъектов.



Саратовская область вошла в число регионов, где будет реализован пилотный инновационный проект «МРСК Волги» по созданию первой в регионе цифровой подстанции. Площадкой для внедрения технических решений, поддерживающих цифровой обмен данными между устройствами с возможностью интеграции в единую информационную систему управления, станет ПС 110/10 кВ «Сазанлей» в Балаковском районе Саратовской области.



Помимо этого, на территории региона активно внедряется программа перехода на интеллектуальный учет электроэнергии с автоматизированным сбором данных. В 2019 году энергетики планируют установить более 21 тысячи «умных» счетчиков.



Переход на цифровой формат работы электросетевого комплекса позволит повысить наблюдаемость сети, обеспечит рост надежности электроснабжения. Цифровизация энергетической инфраструктуры станет толчком для развития экономики, роста инвестиционной привлекательности региона.