Межведомственная комиссия одобрила семь специнвестконтрактов

На заседании Межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) под председательством замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова принято решение поддержать проекты компаний «Соллерс», «Тойота», «ВКК», «ЭПМ-НЭЗ», «Амкодор-Онего» и «Уралкалий» (два проекта). Срок действия каждого из одобренных СПИК рассчитан до конца 2028 года.

Компания «Соллерс» планирует реализовать проект по развитию производства новой модельной линейки автомобилей УАЗ и Ford Transit в Ульяновской области и Республике Татарстан на базе Ульяновского автомобильного завода и «Форд Соллерс Елабуга».

К его реализации инвестор привлекает компании «УАЗ» и «УАЗ-Автокомпонент», «Форд Соллерс Елабуга», «Литейный завод РосАЛит». В отношении поддержанного проекта планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки.

Еще один специнвестконтракт в автопроме планируется заключить с компанией «Тойота Мотор». В рамках заявленного проекта инвестор планирует обновить модельный ряд автомобилей «Тойота» и модернизировать мощности для их производства в Санкт-Петербурге.

Оба поддержанных проекта будут способствовать не только стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей, но и обеспечат также дополнительную загрузку производителей автокомпонентов.

Межведомственная комиссия одобрила также заключение специнвестконтракта с ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» (группа «Акрон») по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. В ходе его реализации планируется организовать производство различных марок хлористого калия.

Сразу два поддержанных проекта в сфере химической промышленности планирует реализовать компания «Уралкалий». Первый инвестпроект касается создания комплекса Половодовского калийного комбината по добыче руды на участке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, а также освоения производства хлористого калия на территории Соликамского городского округа Пермского края.

Результатом другого одобренного проекта должно стать создание комплекса по добыче руды на южной части Соликамского и Ново-Соликамского участков Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей и освоение промышленного производства хлористого калия на территории Родниковского сельского поселения Соликамского района Пермского края.

Запуск трех крупных производств хлористого калия привлечет более 240 млрд рублей инвестиций и позволит создать около 4 тысяч новых рабочих мест. С учетом того, что в качестве одной из сторон СПИК выступает Пермский край, в отношении всех одобренных проектов будут предоставлены как федеральные, так и региональные меры стимулирования.

Еще один специнвестконтракт планируется подписать с Ростовской областью и компанией «ЭНЕРГОПРОМ – Новочеркасский электродный завод». Речь идет о модернизации расположенного в Новочеркасске производства крупногабаритных графитированных электродов марки ЭГСП/UHP.

Проект нацелен как на импортозамещение, так и на увеличение экспортных поставок. Более одной трети выпускаемых графитированных электродов планируется поставлять за рубеж. Потенциальными потребителями продукции являются крупнейшие металлургические компании России и Европы.

Также был поддержан проект компании «Амкодор-Онего» по освоению импортозамещающего производства лесозаготовительной техники в Республике Карелия. В рамках СПИК планируется, в частности, расширение модельного ряда выпускаемых машин: харвестеров, форвардеров, трелевочных машин и лесопогрузчиков, а также создание производства по выпуску элементов трансмиссии и рабочего оборудования.

Одной из сторон специнвестконтракта выступает также Республика Карелия, которая планирует предоставить инвестору региональные меры стимулирования, включая сниженную ставку по налогу на прибыль и нулевую ставку по налогу на имущество.

Поддержанные межведомственной комиссией проекты обеспечат привлечение в реальный сектор экономики около 287 млрд рублей инвестиций. Кроме того, заключение данных СПИК внесет важный вклад в реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», так как предусматривает ежегодное наращивание экспортных поставок автомобильной, химической, металлургической и лесозаготовительной продукции российского производства.