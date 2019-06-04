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Происшествия

"Неправильно проложил кабель": в Самаре возбудили уголовное дело из-за удара током троих детей

Неправильно проложил кабель: в Самаре возбудили уголовное дело из-за удара током троих детей

5 июня 2019, 10:15
Рубрика: Происшествия
Метки: ПРОИСШЕСТВИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Самарские следователи выясняют подробности ЧП с тремя детьми в парке Победы. Там троих ребят ударило током. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— По версии следствия, предприниматель подключил к электросети парка через электрощит поврежденный кабель. Этот кабель он прикрепил к металлической конструкции сцены. В результате сцена оказалась под напряжением. Этим он создал угрозу безопасности людей, — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Из-за этого 2 июня трое семилетних детей получили удары током и с ожогами попали в больницу. Раньше было известно о госпитализации двоих детей. Дети играли около фонтанов, где расположена сцена. Сначала удар током получил один мальчик. По словам очевидцев, он сильно побледнел, но был в сознании. Затем пострадал еще один ребенок. Он залез на сцену, а потом резко упал и потерял сознание. Мальчик получил ожоги ног.

— Сейчас мы продолжаем выяснять все подробности происшествия, — говорят следователи.

 

63.ru

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