Роман Шайхутдинов назначен вице-премьером Татарстана, курирующим развитие Иннополиса

Роман Шайхутдинов назначен заместителем премьер-министра Татарстана, за которым закреплены вопросы развития наукограда Иннополис, он освобожден от должности министра информатизации и связи региона. Об этом сообщил в среду на очередном заседании Госсовета Татарстана президент республики Рустам Минниханов.

"Я только что подписал указ о назначении Романа Александровича [Шайхутдинова] заместителем премьер-министра Республики Татарстан, <…>, главная задача - это проект Иннополис, это проект не только республики, это федеральный крупный проект. Данный вопрос требует много усилий и времени, работы с федеральными структурами, потому что я думаю, что больше половины времени ему придется находиться в Москве", - сказал Минниханов.

По его словам, действие согласовано с вице-премьером РФ Максимом Акимовым.

Минниханов также добавил, что на пост министра информатизации и связи Татарстана назначен мэр Альметьевска и глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин.

Как уточнила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, на одном из заседаний наблюдательного совета Университета Иннополис Минниханов выступил с инициативой в адрес Акимова о том, чтобы учебное заведение стало опорным вузом по подготовке кадров для цифровой экономики.

"Это предложение Рустама Нургалиевича было поддержано, и, собственно, на сегодняшний день мы видим, что Университет Иннополис приобретает иную статусность, <…> и, соответственно, требует отдельного сосредоточения, отдельного человека. Рустамом Нургалиевичем было принято решение, что этим человеком будет Роман Александрович Шайхутдинов в статусе вице-премьера", - сказала Галимова, отметив, что он будет работать по проекту Иннополиса совместно с федеральными органами власти, непосредственно с Акимовым.

Иннополис - город в России, расположенный в Татарстане, его строительство началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. В Иннополисе подготовлена собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.

ТАСС