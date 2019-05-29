Все гидротурбины Новосибирской ГЭС заменены на новые

На Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») с вводом в эксплуатацию гидроагрегата номер два все семь гидротурбин станции заменены на новые. Новое оборудование смонтировано в рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро.

Новосибирская ГЭС эксплуатируется с 1957 года, ее оборудование отработало нормативный срок службы и стало требовать обновления. Проект по замене устаревших и изношенных гидротурбин станции стартовал в 2010 году.

Новые турбины имеют повышенный КПД (94% вместо 87%) и отвечают всем современным требованиям экологической безопасности. Их мощность увеличена, что позволяет повысить установленную мощность станции. Уже сейчас мощность Новосибирской ГЭС возросла до 485 МВт с исходных 455 МВт, а после проведения аттестационных испытаний гидроагрегата номер два она достигнет 490 МВт.

Помимо увеличения мощности, техническое перевооружение гидротурбин позволяет повысить надежность работы оборудования, сократить сроки и стоимость ремонтов. Управление новой турбиной гидроагрегата осуществляется современной микропроцессорной системой, которая включает в себя технологические защиты, термо- и виброконтроль, сигнализацию и мониторинг узлов с передачей всей информации в автоматизированную систему управления ГЭС.

Работы по техническому перевооружению гидротурбин Новосибирской ГЭС велись дочерним обществом РусГидро АО «Гидроремонт-ВКК».

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.