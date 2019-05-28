Запуск серийного производства терморегуляторов для систем обогрева кровли

Компания ХИТ ЛАЙН сообщает о начале серийного производства нового терморегулятора HLT-D-504

HLT-D-504 представляет линейку цифровых терморегуляторов и отвечает всем современным требованиям как в техническо-конструкторском плане так и в дизайнерском оформлении. Предназначен для автоматического поддержания заданной температуры в системах антиобледенения и снеготаяния при работе с нагревательными кабельными секциями. Системы антиобледенения обеспечивают защиту уличных построек, элементов кровли и водостоков от скопления наледи и снега в холодное время года.

На лицевой панели расположен регулятор температуры с диапазоном от -15 до 0 С и светодиодные индикаторы питания и нагрева.

Терморегулятор выполнен из высококачественного пластика с защитой от пыли и грязи IP20 и легко устанавливается в шкаф управления на DIN рейку.

Терморегулятор HLT-D-504 используется совместно с системами электрообогрева Heatline-АНТИЛЕД для предотвращения образования наледи и накопления снега на элементах кровли.

Производственные мощности компании ХИТ ЛАЙН позволяют не только производить серийно терморегуляторы для собственных нужд, но также выполнять заказы по контракту для крупнооптовых потребителей.