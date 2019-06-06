Александр Новак принял участие во встрече Дмитрия Козака с генсекретарем МИРЭС Кристофом Фраем

В рамках Петербургского международного экономического форума Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака с генеральным секретарем Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофом Фраем.

Александр Новак отметил, что Российская Федерация неизменно придает большое значение взаимодействию с МИРЭС.

«МИРЭС является уникальным деполитизированным международным форумом взаимодействия глобальных энергетических компаний, международных организаций, а также высокопоставленных представителей государственных структур и ведущих экспертов в энергетической сфере», - отметил Министр.

Минэнерго России ведет планомерную подготовку к проведению 25-го Мирового энергетического конгресса (МЭК), который состоится в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге. Александр Новак уточнил, что в июне 2019 года планируется завершить формирование организационного комитета по проведению МЭК в Россим, в его состав войдут представители профильных российских ведомств, ведущих компаний ТЭК.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы планируемый в России 25-й МЭК, приуроченный к 100-летию МИРЭС, прошел на самом высоком содержательном и организационном уровне. Хотел бы выразить надежду, что наши общие усилия продолжат оказывать положительное воздействие на конъюнктуру мирового рынка энергоресурсов», - сказал глава Минэнерго России.

По итогам встречи между МИРЭС, Фондом Росконгресс и Российским национальным комитетом МИРЭС состоялось подписание контракта на проведение 25-го МЭК в России в 2022 году.