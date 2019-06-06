Более 630 млн рублей направят на реконструкцию завода под Пензой

Стоимость реконструкции площадей Сердобского машиностроительного завода в Пензенской области, на базе которого планируется создать индустриальный парк "Мастер" при участии ПАО "КамАЗ", составляет более 630 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства Пензенской области по итогам встречи главы региона Ивана Белозерцева и генерального директора ПАО "КамАЗ" Сергея Когогина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Проектную документацию на реконструкцию главного корпуса промышленного парка "Мастер" планируется завершить в июне. Предварительная стоимость реконструкции - 631,3 млн рублей из бюджетных и внебюджетных источников финансирования", - указано в сообщении.

В настоящее время создана управляющая компания индустриального парка. Для его формирования выделены земельные участки площадью 13,2 га. Индустриальный парк "Мастер" будет располагаться в трех производственных помещениях завода на площади около 58,3 тыс. кв. м.

"Инициатором проекта - Сердобским машиностроительным заводом - подготовлена и направлена в правительство Пензенской области заявка и пакет документов на присвоение выделенной территории статуса индустриального парка Пензенской области. Мы планируем, что в ближайшие месяцы парк будет создан", - цитирует пресс-служба губернатора Ивана Белозерцева.

Ранее сообщалось, что "КамАЗ" планирует открыть индустриальный парк на базе Сердобского машиностроительного завода, который специализируется на производстве прицепов для грузовых автомобилей, комплектующих и запасных частей к автомашинам ВАЗ, ЗИЛ и автобусам семейства ПАЗ. В феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между правительством Пензенской области, ПАО "КамАЗ" и Фондом развития моногородов по реализации инвестпроектов, направленных на диверсификацию экономики Сердобска.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

ТАСС