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Контракты

ФСК ЕЭС и СИБУР на ПМЭФ заключили соглашение о намерениях в части Амурского ГХК и Тобольской ТЭЦ

ФСК ЕЭС и СИБУР на ПМЭФ заключили соглашение о намерениях в части Амурского ГХК и Тобольской ТЭЦ

6 июня 2019, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: ПМЭФ-2019, ФСК ЕЭС, СИБУР
Отрасль: Электроэнергетика 

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Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров и Председатель Правления СИБУР Холдинга Дмитрий Конов на полях ПМЭФ-2019 подписали соглашение о намерениях, направленное на обеспечение надежного энергоснабжения объектов СИБУРа и развитие электросетевого комплекса регионов деятельности компании.

Согласно документу, стороны проработают возможность технологического присоединения объектов Амурского газохимического комплекса (ГХК) к Единой национальной электрической сети под управлением ФСК ЕЭС, а также создания новой и реконструкции существующей энергетической инфраструктуры предприятий СИБУР в г. Тобольск.

ФСК ЕЭС и СИБУР совместно рассмотрят перспективы взаимодействия при строительстве объектов электросетевого хозяйства, энергопринимающих устройств, создании информационно-технологических систем и систем связи, релейной защиты и автоматики, в том числе противоаварийной автоматики, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета.

«СИБУР – крупный потребитель услуг ФСК ЕЭС. В последние годы проведена большая работа по обеспечению надежного и эффективного электроснабжения предприятий холдинга. Знаковым событием стал ввод первой в стране подстанции сверхвысокого класса напряжения «Тобол», где комплексно внедрены цифровые решения. Мы рады возможности вместе реализовывать проекты, которые меняют облик экономики и развивают наши регионы», - сказал Андрей Муров.

«Мы имеем положительный опыт сотрудничества с ФСК ЕЭС в рамках строительства объектов электроснабжения крупнейшего в стране нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим». В будущем наше партнерство гарантирует обеспечение надежным энергоснабжением проекта строительства Амурского ГХК в случае принятия решения о его реализации, а также позволит эффективно развивать мощности Тобольской ТЭЦ», - отметил Дмитрий Конов.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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