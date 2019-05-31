Компания "Россети Юг" на ПМЭФ подписала соглашение с Республикой Калмыкия

Компания «Россети Юг» на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса с Республикой Калмыкия.

Подписи в соглашении поставили генеральный директор крупнейшей электросетевой компании Юга страны Борис Эбзеев и временно исполняющий обязанности главы региона Бату Хасиков. Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере технического перевооружения, модернизации энергокомплекса региона в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», повышение качества и доступности услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, развитие конкурентных рынков сопутствующих услуг. Кроме того, в рамках соглашения стороны совместно проработают параметры долгосрочного тарифного регулирования.

«Соглашение стратегически важно не только для развития энергокомплекса, но и региона в целом, – отметил Борис Эбзеев. – Внедрение цифровых решений обеспечит готовность инфраструктуры к новым технологическим вызовам. В среднем, удастся снизить на 50% показатели среднего количества и времени отключений, в 1,5 раза повысить доступность технологического присоединения к сетям, а также на 10% – увеличить сроки службы активов. Безусловно, всё это будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона», - рассказал он.

Первым шагом на пути к цифровизации энергокомплекса региона станет внедрение системы интеллектуального учета электрической энергии. Эта работа уже начата: в 2018 году установлено свыше 5 тысяч приборов учёта с удаленным сбором данных. В перечень пилотных проектов «Россети Юг» на территории Калмыкии с учетом использования перспективных технологий также вошла реконструкция сети электроснабжения потребителей г. Элисты с внедрением технологии Smart Grid.

Важным пунктом соглашения является вопрос технологического присоединения возобновляемых источников электроэнергии. Напомним, до конца текущего года «Россети Юг» примет в свои сети «солнечную» электроэнергию в Республике Калмыкия. Строительство крупных солнечных электростанций позволит республике выйти на полное энергообеспечение.