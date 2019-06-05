РусГидро и PowerChina подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства гидроаккумулирующих станций

В рамках Петербургского международного экономического форума прошел второй российско-китайский энергетический бизнес-форум, в рамках которого РусГидро и китайская энергетическая компания PowerChina подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали член Правления, первый заместитель Генерального директора РусГидро Джордж Рижинашвили и заместитель Генерального директора PowerChina господин Сюн Лисинь.

Предмет соглашения – развитие сотрудничества по проектам развития гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) на территории Российской Федерации и проектов сотрудничества на территории третьих стран в области проектирования и инжиниринга. РусГидро, как компания, считающая необходимым развивать гидроаккумулирующую энергетику в России для повышения надежности и маневренности энергосистемы, прорабатывает меры поддержки проектов ГАЭС, которые позволят сделать их экономически целесообразными. РусГидро и PowerChina проведут совместный анализ возможных проектных решений для определения оптимальных технических параметров пилотного проекта строительства ГАЭС в Северо-Западном регионе России, включая мощность в генераторном и насосном режимах.

Гидроаккумулирующая электростанция – уникальное гидроэнергетическое сооружение, которое способно запасать электрическую энергию, возвращая ее в энергосистему по мере необходимости. В часы, когда в энергосистеме избыток электрической энергии, преимущественно ночью, гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве насосов и, потребляя дешевую избыточную электроэнергию, перекачивают воду из нижнего бассейна в верхний аккумулирующий бассейн на высоту несколько десятков или сотен метров. В часы, когда в энергосистеме образуется дефицит, преимущественно утром и вечером, гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве генераторов и превращают энергию падающей воды в электрическую.

В целях реализации достигнутых договоренностей будет создана совместная рабочая группа из представителей РусГидро, институтов Гидропроект и Ленгидропроект, компании PowerChina и ее проектных институтов.

«Нельзя недооценивать важность и сложность решения задачи балансирования рынка электроэнергии по мере роста доли неманевренных и непрогнозируемых мощностей в общей структуре мощности европейской части ЕЭС России. Основным инструментом для решения этой задачи могут стать гидроаккумулирующие мощности, – заявил член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Джордж Рижинашвили в ходе подписания соглашения. – Компания PowerChina – один из мировых лидеров по реализации проектов в области энергетики, обладает большим опытом и возможностями в области проектирования и строительства гидроаккумулирующих станций. Совместно мы готовы начать работу, которая поможет нам в ближайшее время выйти на реализацию проекта по строительству ГАЭС».

Подписанию Соглашения предшествовал ряд встреч специалистов РусГидро и PowerChina. Так, для анализа опыта китайских компаний в строительстве ГАЭС в январе 2019 года делегация РусГидро посетила одну из новейших ГАЭС в КНР – ГАЭС Чанхэван, а также проектные институты компании. В марте состоялся ответный визит китайской делегации на площадки Загорской ГАЭС и проектных институтов РусГидро.

Джордж Рижинашвили обратил внимание на необходимость строительства ГАЭС в России в условиях преобладания в структуре генерации блоков атомных и тепловых электростанций и активного развития ВИЭ-генерации. При этом в КНР уже сегодня работают ГАЭС общей установленной мощностью 30 ГВт и еще более 40 ГВт находится на различных стадиях реализации. Джордж Рижинашвили отметил, что ГАЭС во всем мире являются самыми распространенными и эффективными промышленными накопителями энергии, обеспечивающие надежность энергосистем. В большинстве стран поддержку развития ГАЭС осуществляет государством путем внедрения специальных механизмов оплаты мощности ГАЭС и осуществления ими системного регулирования, предоставления налоговых льгот и госсубсидий на строительство.