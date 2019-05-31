"Сколково" и SAP будут продвигать за рубеж разработки в области энергетики

Фонд «Сколково» и SAP заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области поддержки партнерских разработок и продвижения информационных технологий в энергетике. Торжественное подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума 2019.

Основной целью сотрудничества является поддержка разработок резидентов «Сколково», помощь во внедрении и продвижении инновационных проектов на зарубежные рынки.

Фонд «Сколково» инициировал целый ряд комплексных проектов по разработке и внедрению цифровых технологий в электроэнергетике с участием сколковских стартапов, индустриальных партнеров и Сколковского института науки и технологий. В рамках создания и пилотирования технологических и ИТ решений в Калининградской и Челябинской областях, в сетевых компаниях центральной части России будут соединены компетенции сетевиков, инженерные компетенции российских стартапов и лучшие доступные ИТ решения международных вендоров. Благодаря международной кооперации в проектах, Фонд «Сколково» планирует продвигать разработанные комплексные решения не только в российскую энергетику, но и на зарубежные рынки.

Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Развитие сотрудничества с мировыми ИТ-гигантами — одно из ключевых направлений в Фонде. Мы рады, что российские стартапы и разработчики в области энергетики смогут предлагать новые продукты в этой области, способные достойно конкурировать на международном рынке. Разносторонняя поддержка SAP — это уникальная возможность для развития исследований, создания партнерских разработок и продвижения интеллектуальной собственности наших резидентов за рубеж».

SAP будет предоставлять экспертную и архитектурную поддержку компаниям для партнерской разработки ПО на своих технологиях, переноса готового продукта на платформу SAP или интеграции с системами вендора. Созданные решения будут проходить процедуру сертификации партнерского ПО, в результате чего оно может быть включено в международный онлайн-каталог продуктов SAP и опубликовано на портале партнерских приложений. Доступ к нему имеют более 380 тыс. клиентов компании. Кроме этого, партнеру может быть оказана поддержка в стартап-акселераторах SAP в части бизнес-консалтинга, технической реализации и продвижения решения на глобальный рынок через пилотные проекты с клиентами SAP.

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS: «Мы уже много лет сотрудничаем с Фондом “Сколково”, который планомерно развивает экосистему инноваций в России. Имея доступ к ресурсам, инструментам и лицензиям для разработки решений на базе технологий SAP, российские компании смогут создавать и продвигать свои инновационные продукты на международные рынки. Я уверен, что, совместно развивая и поддерживая российских разработчиков, мы сможем существенно нарастить компетенции и опыт в области энергетики, создать новую технологическую базу и достойно конкурировать на мировом рынке».

Справочная информация



SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 413 000 клиентов в 180 странах по всему миру. В 1992 был открыт офис SAP SE в Москве, сейчас количество сотрудников SAP CIS – около 1300 человек, компания представлена во всех странах СНГ. В 2012 году в Москве был открыт центр исследований и разработки SAP Labs, у которого также есть подразделение в Санкт-Петербурге. SAP – единственный международный разработчик с Центром обработки данных в России, компания постоянно расширяет его мощности. Более 27 лет SAP помогает отечественным компаниям проводить трансформацию и оптимизацию бизнеса на базе инновационных решений. В июле 2018 года в Москве был открыт Центр цифрового лидерства SAP - инновационный хаб для проведения мероприятий, демонстрации новых технологических решений и совместных разработок с клиентами и партнёрами. Компания активно инвестирует в обучение, повышая компетенции и развивая экспертизу экосистемы. Более 60 вузов в России получают бесплатный доступ к ПО SAP для реализации образовательных целей. С 2017 года было открыто 12 SAP Next-Gen Lab, центров инноваций для студентов и молодых ИТ-специалистов. Более подробная информация — на www.sap.com и www.sap.ru.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится. Сайт: www.sk.ru