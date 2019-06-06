Соглашения "Россети" - Адыгея: долгосрочный тариф, консолидация и цифровизация электросетей республики в интересах потребителей

На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019) компания «Россети» и Республика Адыгея заключили ряд соглашений, направленных на повышение качества услуг по электроснабжению промышленных и бытовых потребителей. Подписи под документами поставили генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Стороны договорились создать необходимые условия для реализации мер, позволяющих исключить коммерческие потери при транспорте электроэнергии, минимизировать аварийность в электросетевом комплексе, повысить доступность сетевой инфраструктуры, в том числе за счет инвестиций в 5 млрд рублей в строительство высоковольтных объектов и проведения широкомасштабных учений энергетиков всего юга России.

В соответствии с подписанными документами для управляющей в регионе распределительными сетями компании «Россети Кубань» будет установлен долгосрочный тариф с сохранением в НВВ на период не менее 10 лет всего полученного объема средств, полученных за счет повышения эффективности. Правительство Республики Адыгея также планирует стимулировать рост энергопотребления для увеличения выручки сетевого комплекса, а, как следствие, инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры.

Для оптимизации программ модернизации и нового строительства в сфере электроэнергетики планируется провести на базе «Россети Кубань» консолидацию энергообъектов, находящихся в настоящий момент как в собственности региона, так и отдельных коммерческих структур. Как показывает опыт других регионов, переход на единое управление позволяет значительно повысить производственные показатели, сократить как капитальные, так и операционные издержки, внедрить передовые технологии.

Перечисленные выше шаги открывают широкие возможности для реализации в Республике Адыгея принятой в группе «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030», благодаря которой будет достигнут беспрецедентный уровень надежности, безопасности и качества электроснабжения потребителей, а, главное, обеспечены условия для расширения существующих и запуска новых производств, что создаст дополнительные рабочие места в регионе.