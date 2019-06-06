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Встречи

Состоялась встреча Александра Новака с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

Минэнерго, Венгрия, ПМЭФ-2019

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак «на полях» ПМЭФ-2019 встретился с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Александр Новак рассказал, что двустороннее сотрудничество в сфере энергетики развивается в позитивном ключе. Ведется плановая работа по основным отраслям топливно-энергетического комплекса – газовой и нефтяной.

«В связи с реализацией проектов развития национальных ГТС в продолжение «Турецкого потока» в Юго-Восточной Европе особое значение приобретает исполнение подписанной в июле 2017 г. «дорожной карты», предусматривающей реализацию на территории Венгрии инфраструктурного проекта от Сербии до Австрии, что позволит поставлять газ в Венгрию с южного направления», - отметил российский Министр.

Александр Новак добавил, что по итогам 2018 г. в направлении Венгрии было транспортировано 4,1 млн т нефти и 0,57 млн т дизельного топлива, а в 2019 г. планируется транспортировать уже порядка 6 млн т нефти и 0,7 млн т дизельного топлива.

Компания: Министерство энергетики РФ

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