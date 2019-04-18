Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" и "Курчатовский институт" будут вместе создавать научную инфраструктуру класса "мега-сайенс"

АО «ТВЭЛ» и НИЦ «Курчатовский институт» заключили соглашение о совместном участии в реализации программы по созданию в России исследовательской инфраструктуры на базе ускорителей электронов класса «мега-сайенс» (научные установки глобального масштаба для реализации принципиально новых фундаментальных и прикладных исследований в современной физике), объявленной Президентом РФ В.В. Путиным.

Среди приоритетных проектов – создание источников синхротронного излучения в Новосибирске и Владивостоке, модернизация Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» и др. Одно из перспективных направлений сотрудничества – участие дочернего общества АО «ТВЭЛ» – АО «ЦПТИ» (Центральный проектно-технологический институт) – в качестве проектировщика научно-исследовательских установок. Кроме того, в рамках реализации ряда проектов класса «мега-сайенс» могут быть использованы компетенции Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по производству сверхпроводящего провода для поворотных магнитов, бериллиевой оптики, вакуумных камер.

«НИЦ «Курчатовский институт» определен рядом распоряжений Правительства РФ координатором формирования научных программ и обеспечения эффективного международного сотрудничества в области фундаментальных исследований на уникальных экспериментальных установках как за рубежом, так на территории Российской Федерации. Став частью мирового ландшафта мега-установок, мы приступили к строительству принципиально новых, не имеющих аналогов установок здесь, в России. В первую очередь, это – принципиально новый кольцевой источник синхротронного излучения четвертого поколения. В этом году был пущен высокопоточный научно-исследовательский реакторный комплекс ПИК (PIK) в Гатчине, который по своим характеристикам будет ведущей в мире энергетической нейтронной исследовательской установкой», – сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» накопила опыт участия в международных проектах класса «мега-сайенс», таких как ITER, в качестве поставщика сверхпроводящих материалов. Проектирование столь сложных установок станет для нас выходом на новый уровень компетенций. Это открывает для нашей компании новую страницу в развитии бизнеса и широкие перспективы участия в подобных проектах в России и за рубежом», – отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Для справки:

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реактора в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. http://www.tvel.ru

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» сегодня – один из ведущих научных центров мира, первая в стране национальная лаборатория. Под эгидой НИЦ «Курчатовский институт» объединена значительная часть ядерно-физического комплекса России. С созданием НИЦ «Курчатовский институт» сформирован уникальный междисциплинарный научно-технический комплекс, включающий в себя: Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения («КИСИ-Курчатов»), ускорительный комплекс У-70, нейтронные исследовательские реакторы ИР-8 и ВВР-М, высокопоточный исследовательский реактор ПИК, термоядерные установки токамак Т-10 и токамак Т-15, плазменные установки и др. http://www.nrcki.ru

Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»