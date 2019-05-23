В первый день Санкт-петербургского международного экономического форума компания Enel подписала два соглашения: одно в области возобновляемых источников энергии, другое в сфере инноваций

Один Меморандум о взаимопонимании в области возобновляемых источников энергии был подписан с AB InBev Efes, другой Меморандум о взаимопонимании был подписан в сфере инноваций с РВК

Санкт-Петербург, 6 июня 2019 г. – Сегодня в рамках Санкт-Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) Энел Россия подписала два Меморандума о взаимопонимании, один из которых направлен на развитие возобновляемых источников энергии, а другой - на развитие инноваций.

Карло Палашано Вилламанья, Глава Enel в России, прокомментировал:

«В первый день Санкт-Петербургского Международного Экономического Форума мы подписали два соглашения в сферах, где наша компания является активным игроком, а именно в области возобновляемых источников энергии – зарождающемся в России секторе, где Enel и другие игроки сейчас развивают и реализуют крупные проекты – и инновациях, которые сегодня лежат в основе стратегии любой современной компании. Соглашение с AB InBev Efes в сегменте возобновляемых источников энергии было подписано нами вслед за двумя другими соглашениями с этой ведущей пивоваренной группой на рынках США и Чили, что усиливает стратегическое позиционирование Enel на мировом рынке корпоративных соглашений о поставке электроэнергии (PPA) от возобновляемых источников. Говоря об инновациях, мы сотрудничаем со стартапами из самых динамично развивающихся экосистем в мире, включая российскую, и мы с радостью расширяем наше присутствие в этой экосистеме благодаря соглашению, подписанному с крупным российским игроком».

Энел Россия подписала важное соглашение с AB InBev Efes, одним из ведущих игроков на российском пивоваренном рынке и дочерним предприятием AB InBev, крупнейшей пивоваренной компании в мире.

С целью продвижения принципов устойчивого развития, компания AB InBev Efes поставила цель покрывать полностью свои нужды в электроэнергии за счет возобновляемых источников и сократить выбросы углекислого газа на 25% до конца 2025 года. Группа Enel, действуя через свое глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии Enel Green Power, намерена активно развивать возобновляемую энергетику в России. Таким образом, Enel и AB InBev Efes заинтересованы в совместном изучении возможностей в этой сфере и оценке потенциального объема поставок генерируемой Enel зеленой энергии на предприятия AB InBev Efes в России. В настоящее время Enel Green Power поставляет зеленую энергию Группе AB InBev в США и Чили.

Другое важное соглашение было подписано в области инноваций с АО «Российская Венчурная Компания»:

АО «Российская Венчурная Компания» (РВК) – государственный фонд и институт развития Российской Федерации, который играет значимую роль в выстраивании российской инновационной экосистемы. В рамках этого соглашения корпоративный акселератор GenerationS, входящий в состав РВК, и Группа Enel будут заниматься совместным поиском инновационных стартапов в областях, востребованных Группой Enel, таких как энергетика, чистые технологии и искусственный интеллект. Enel будет оказывать промышленное содействие, в то время как РВК может взять на себя потенциальные финансовые вложения. В рамках данного партнерства сегодня запускается совместный конкурс инновационных проектов, который позволит Enel установить связь со всей российской инновационной экосистемой и найти передовые решения в трех ключевых областях: технологии, цель которых – сделать тепловую генерацию более чистой и эффективной; решения для более эффективной генерации возобновляемой энергии; и технологии в области устойчивого развития, связанные с циркулярной экономикой, такие как водоочистные системы. Решения, разработанные стартапами, сначала будут опробованы в России или на любом из испытательных центров Enel по всему миру, а затем, если тесты пройдут успешно, могут быть внедрены на предприятиях Enel на глобальном уровне.

О компании «Энел Россия»

ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций Общества составляет 9 428,7 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 7,68%, доля прочих миноритарных акционеров – 16,86%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого уровня на биржевой площадке «Московская биржа ММВБ-РТС».

Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под наименованием ОАО «ОГК-5». 7 июля 2009 года решением Годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО «Энел Россия». 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО «Энел Россия».