Вагоноремонтный завод за 1,5 млрд рублей построят в Ленинградской области к 2021 году

Власти Ленинградской области и "Балтийский вагоноремонтный завод "Новотранс" (БВРЗ) подписали в четверг соглашение о реализации проекта по строительству вагоноремонтного завода в Волосовском районе Ленинградской области с проектной мощностью до 30 тыс. отремонтированных вагонов в год. Документ подписали генеральный директор БВРЗ Дмитрий Перфильев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы. В июне этого года мы уже начинаем подготовительные работы производственной площадки к строительству завода. Выход на проектную мощность, а это 25-30 тыс. отремонтированных вагонов и порядка 36 тыс. колесных пар ежегодно, планируем на II полугодие 2021 года. Проект БВРЗ позволит создать 1,5 тыс. новых рабочих мест, инвестиции составят 1,5 млрд рублей", - сказал Перфильев по итогам подписания.

После выхода на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления предприятия составят 1 млрд рублей, добавил глава БВРЗ.

"Соглашение очень крупное <...> Правильная инвестиция в правильный регион <...> Волосовский район имеет большой потенциал, хорошую транспортную доступность, и для нас важно, что сюда приходит крупный промышленный инвестор", - сказал Дрозденко.

ГК" Новотранс" также реализует на территории Ленинградской области проект универсального терминала Lugaport в порту Усть-Луга. В проект будет инвестировано 45 млрд рублей. Годовой грузооборот терминала составит 24-28 млн тонн.

ТАСС