Губернатор Кировской области Игорь Васильев и генеральный директор "Россети Центр" – управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский подписали соглашение о развитии электросетевого комплекса региона

Церемония подписания документа, предусматривающего долгосрочное взаимодействие сетевой компании и региона, состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает сотрудничество «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») и Кировской области в области технического перевооружения и модернизации электросетевого комплекса региона с использованием цифровых технологий. Целью подписания документа является повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

В Соглашении электросетевая компания берет на себя обязательства по внедрению интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий, реконструкции энергообъектов, приобретенных в рамках консолидации электросетевых активов, снижению потерь электрической энергии в сетях филиала «Кировэнерго», созданию современных мобильных сервисов для потребителей Кировской области и многое другое.

Отметим, что Соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса Кировской области подписано в рамках поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, которое направлено на обеспечение устойчивого социально-экономического роста регионов.

— Сегодня есть масса технологий, которые помогают сберечь электроэнергию, сделать работу энергетического комплекса более безопасной, прозрачной. Нам необходимо применять эти технологии, модернизировать наши подстанции, оборудовать их цифровыми устройствами. Все это позволит минимизировать потери и сберечь ресурсы, Все потребители должны понимать, что такого рода соглашения заключаются исключительно для того, чтобы повысить качество обслуживания населения. И мы совместно будем над этим работать, — отметил Игорь Васильев.