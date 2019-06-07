Губернатор Смоленской области Алексей Островский и генеральный директор "Россети Центр" – управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития электросетевого комплекса региона

На площадке Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге, подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития электросетевого комплекса Смоленской области. Документ подписали губернатор Смоленской области Алексей Островский и генеральный директор «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») Игорь Маковский.

Соглашение направлено на устойчивое развитие электросетевого комплекса Смоленской области и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории региона. В рамках соглашения предполагается техническое перевооружение и модернизация электросетевого комплекса Смоленской области, которая будет вестись с применением технологий «цифровизации» в рамках реализации инвестиционной программы филиала» Россети Центр Смоленскэнерго».

Соглашение закрепляет стратегические взаимоотношения сторон по консолидации электросетевых активов на базе группы компаний «Россети», а также фиксирует ряд договоренностей, основанных на долгосрочном тарифном регулировании.

«Главным эффектом от реализации всех этих мероприятий станет снижение аварийности в сетях и повышение оперативности реагирования на технологические нарушения» - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«У Администрации региона всегда было конструктивное взаимодействие с компанией «Россети Центр». И я очень рад, что с приходом на должность генерального директора Игоря Владимировича Маковского это взаимодействие стало еще более позитивным для нашей области. Я благодарен Вам, Игорь Владимирович, за такое внимательное отношение ко всем нашим обращениям. Рассчитываю, что модернизация электросетевого комплекса Смоленщины качественно улучшит показатели надежности электроснабжения и повысит уровень обслуживания потребителей», - отметил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Документ вступил в силу с момента его подписания и будет действовать до 31 декабря 2028 года. Стороны будут на постоянной основе осуществлять информационный обмен по вопросам реализации данного соглашения.