На объектах "Ленэнерго" будут внедрены цифровые технологии "Сименс"

7 июня 2019 года ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») и компания «Сименс» подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов цифровой трансформации электрических сетей в Санкт-Петербурге. В церемонии подписания, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, приняли участие генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин и президент компании «Сименс» в России Доктор Александр Либеров.

Соглашение предусматривает взаимодействие компаний по внедрению современных технологий и решений для построения инновационной энергетической системы, в частности, модернизацию распределительной сети 6 кВ в районе подстанции №18 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Подписанный документ является продолжением сотрудничества компаний в рамках действующего соглашения от 2016 года. За этот период специалисты провели углубленное исследование выделенного участка сети и разработали технические решения по переходу к концепции цифровой сети с учетом специфики построения электрических сетей Санкт-Петербурга.

«Наше сотрудничество с компанией «Сименс» уже доказало свою результативность на этапе изыскательских работ. Модернизация распределительной сети с применением инновационных интеллектуальных технологий позволит значительно улучшить наблюдаемость и управляемость сети и, следовательно, повысить надежность электроснабжения потребителей района и обеспечить возможность технологического присоединения новых объектов без выполнения дорогостоящих работ по замене кабельных линий. Это еще один шаг в рамках большой работы электросетевой компании по реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», - отметил генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

Взаимодействие в рамках нового соглашения предусматривает внедрение облачных технологий Интернета вещей (IoT) на энергетических объектах, что позволит наладить обмен информацией между оперативными центрами распределительных систем и аварийными бригадами, предоставлять актуальные данные в круглосуточном режиме, усовершенствовать системы учета и отчетности.

Документ также предполагает сотрудничество в рамках проекта «Цифровая подстанция»: решения компании «Сименс» могут быть использованы при реконструкции ПС 110 кВ «Московская-Товарная».