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Контракты

Проект ПАО "Энел Россия" по модернизации оборудования Невинномысской ГРЭС был отобран правительством в рамках программы модернизации тепловых электростанций

По результатам решения Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики Невинномысская ГРЭС ПАО «Энел Россия» была отобрана среди проектов модернизации тепловой генерации по итогам первого конкурентного отбора на 2022 – 2024 год.

Проекты отбирались на основе разработанной Министерством энергетики системы критериев, учитывающих решение проблем экологии, важность станции в теплоснабжении, эффективность проекта с точки зрения стоимости для потребителей, техническое состояние станции, а также наличие в проекте инновационных технических решений.

По итогам отборов проектов генерирующие компании принимают на себя обязательства по поставке мощности в течение 16 лет, а также по использованию в проектах модернизации локализованного оборудования, вкладывая деньги в российское энергетическое машиностроение.

Проект модернизации на Невинномысской ГРЭС включает в себя модернизацию котла №5 производительностью 480 т/ч, который технологически связан с турбиной № 4 мощностью 50 МВт. Показатель востребованности генерирующего оборудования, заявленного для проекта, составляет более 0,9. Ввод в эксплуатацию после модернизации намечен на первый квартал 2022 года.

Одобренные комиссией удельные капитальные затраты по проекту составят 13 023,7 руб. на кВт.

«Мы неоднократно заявляли о том, что рассматриваем программу модернизации как стратегическое решение по инвестированию в наши активы. Мы довольны тем, что наш проект был отобран, и уверены, что его реализация будет способствовать улучшению производственных параметров и обеспечению надежности работы станции» - прокомментировал Карло Палашано Вилламанья, Генеральный директор ПАО «Энел Россия».

Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» является крупным энергетическим объектом Юга Российской Федерации и предназначен для покрытия потребностей в электрической энергии Северного Кавказа и снабжения тепловой энергией предприятий и населения города Невинномысска Ставропольского края.

В настоящее время установленная мощность филиала «Невинномысская ГРЭС» составляет 1530,2 МВт и 585 Гкал/час, в том числе введённый в 2011 г. блок ПГУ 410,2 МВт. Всего станция включает в себя 12 турбин и 14 котлов.

Компания: ПАО "Энел Россия"

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