"Россети Северо-Запад" планируют построить в Архангельске Единый центр управления сетями

Сегодня, 7 июня 2019 года, на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписали соглашение о взаимодействии по цифровизации электросетевого комплекса региона. Документ предусматривает стратегическое партнерство в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

Подписанное соглашение регулирует взаимодействие энергокомпании и правительства региона по вопросам модернизации электросетевого комплекса, внедрения инноваций, снижения потерь в сетях.

Стороны также обсудили сотрудничество в реализации долгосрочной тарифной политики. Артем Пидник отметил необходимость совместной работы в этом направлении для повышения инвестиционной привлекательности региона.

«Взвешенный тариф должен учитывать и интересы потребителей, и необходимость модернизации энергосистемы для обеспечения надежного электроснабжения Архангельской области», – отметил генеральный директор «Россети Северо-Запад».

После подписания соглашения стороны обсудили реализацию в регионе концепции «Цифровая трансформация 2030». Артем Пидник отметил, что в рамках проекта компания планирует запустить в Архангельске Единый центр управления сетями региона (ЕЦУС). Это позволит объединить 25 диспетчерских пунктов в одной централизованной точке управления электрическими сетями 0,4-110 кВ Архангельской области.

Игорь Орлов отметил, что у правительства Архангельской области и «Россети Северо-Запад» сформировано конструктивное взаимодействие.