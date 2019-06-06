Ростех, РЖД и ВЭБ.РФ подписали дорожную карту по импортозамещению продукции для железнодорожной отрасли

В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация Ростех и ВЭБ.РФ подписали дорожную карту по импортозамещению цифровой продукции в железнодорожной отрасли.

Дорожная карта создана в целях реализации меморандума о сотрудничестве в сфере импортозамещения, инновационного развития и реализации проектов цифровой экономики, подписанного сторонами в феврале.

Согласно дорожной карте, высокотехнологичные продукты и решения радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех пройдут испытания и тестирование на предприятиях железнодорожного транспорта. Оборудование, успешно прошедшее испытания и тестирование, в дальнейшем может быть закуплено РЖД с возможным привлечением финансирования государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

«Сотрудничество Госкорпорации Ростех с РЖД и ВЭБ.РФ позволит максимально оперативно внедрить современные цифровые решения в инфраструктуру железных дорог. Это будет способствовать достижению целей национального проекта «Цифровая экономика» и решению задач по импортозамещению. Ростех уже создал эффективные, надежные, киберзащищенные и конкурентоспособные по цене продукты, которые будут адаптированы для нужд РЖД», – прокомментировал индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества сторон могут стать российские цифровые решения в области автоматизированных систем управления, IT- и телекоммуникационного оборудования, робототехники и управления устройствами промышленного интернета, гарантирующие высокий уровень информационной безопасности.

«Реализация крупнейших проектов в инфраструктуре, внедрение передовых российских технологий и цифровых решений, развитие транспортной доступности - ключевые приоритеты ВЭБ.РФ. Совместная с РЖД и Ростехом работа идет по нескольким ключевым направлениям, сегодня они зафиксированы в дорожной карте, по ним определены сроки и ответственные исполнители. Важно, что реализация каждой из наших общих задач направлена в конечном итоге на повышение качества жизни наших граждан», – подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко.

«Подписанием этой дорожной карты мы закрываем этап предварительной проработки возможностей и потребностей наших компаний, переходим к совместной работе в интересах наших клиентов», – отметил директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.

Напомним, в феврале 2019 года в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи Госкорпорация Ростех, РЖД и ВЭБ.РФ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере импортозамещения, инновационного развития и реализации проектов цифровой экономики. Партнеры намерены содействовать созданию и локализации высокотехнологичных гражданских продуктов в интересах РЖД на основе имеющихся технологических заделов предприятий Ростеха с возможным привлечением финансирования ВЭБ.РФ.