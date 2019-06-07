Ростех и "Газпром" заключили соглашение о сотрудничестве

Госкорпорация Ростех и ПАО «Газпром» заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки, производства и поставок высокотехнологичного оборудования. Соглашение подписано в ходе XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

В рамках соглашения Ростех и «Газпром» реализуют проекты в области создания нового и модификации используемого газотурбинного и газоперекачивающего оборудования, выпуска оборудования для хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Другими направлениями сотрудничества станут производство офшорных вертолетов для морских нефтегазовых месторождений, применение композиционных и конструкционных материалов, а также внедрение цифровых технологий и решение задач технологического развития и импортозамещения.

Документ, подписанный Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, предусматривает запуск производства высокотехнологичного оборудования на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, а также возможность создания новых совместных предприятий для реализации проектов по различным направлениям.

«Научно-технический потенциал предприятий ОПК дает нам возможность предложить партнерам конкурентоспособные решения по широкому технологическому спектру. Это сотрудничество позволит значительно ослабить, а в ряде случаев ликвидировать зависимость газовой отрасли от импортной продукции, а также создаст новые возможности для диверсификации и ускоренного развития машиностроительного комплекса», – сообщил Сергей Чемезов.

Для поиска, создания и внедрения современных технологий, технологического оборудования и материалов стороны намерены разработать дорожную карту.