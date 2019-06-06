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RusCable.Ru готовит новый репортаж о кабельном производстве

ХКА, Холдинг Кабельный Альянс, Электрокабель, юбилей, репортаж,RusCable.Ru

ХКА, Холдинг Кабельный Альянс, Электрокабель, юбилей, репортаж,RusCable.Ru

ХКА, Холдинг Кабельный Альянс, Электрокабель, юбилей, репортаж,RusCable.Ru

ХКА, Холдинг Кабельный Альянс, Электрокабель, юбилей, репортаж,RusCable.Ru

Портал RusCable.Ru спустя ровно 5 лет вновь посетил один из крупнейших кабельных заводов России – «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в Холдинг Кабельный Альянс). Лидер промышленности отличается широчайшим ассортиментом выпускаемой продукции, высококлассными специалистами и передовым оборудованием, он уверенно держит высокую востребованность своего бренда, а главное – безукоризненную марку настоящего качества. На отраслевых выставках этого года представители компании часто рассказывали о модернизации производственного комплекса.

В недавнем интервью для Александра Гусева генеральный директор ООО "ХКА" Аркадий Рудой сказал:

– Год [прим ред 2018] был, безусловно, хорошим. Мы постоянно расширяем направления нашей деятельности, и в 2018-м совершили интересный рывок вперед – модернизировали уже работающее и закупили новое оборудование для завода «Электрокабель». Практически вся линейка оборудования прошла модернизацию, установлены новые производственные линии. И мы продолжаем эту тему: те деньги, которые сегодня зарабатывает Холдинг, вкладываем в капитализацию, увеличение производственных мощностей, развитие своих технических возможностей в разработке новых более «вкусных», интересных и маржинальных продуктов и их продвижение.

НАШ РЕПОРТАЖ ОБ ЭКЗ (2014 год)


В этом году предприятие отмечает большой юбилей – «Электрокабель» Кольчугинский завод» 80 лет. Чтобы собственными глазами увидеть какие изменения действительно произошли на заводе и, конечно, рассказать и показать их нашей многочисленной аудитори, Александр Гусев и Александр Дементьев съездили в Кольчугино и посетили предприятие.

Специально для наших сотрудников сразу несколько технических специалистов  провели экскурсию по нескольким площадкам завода. В репортаже, который выйдет совсем скоро как всегда на Форуме, мы расскажем: 

  • о нерассказанных ранее страницах истории предприятия
  • о цехе № 20, на котором расположилось собственное металлоткацкое производство завода. Здесь располагается современное оборудование, позволяющее выпускать металлическую сетку широкой номенклатуры, создаваемую из микронной проволоки. А также изготавливаются алмазные волоки
  • о цехе №2, где производстводят гибкие шланговых кабелей
  • о цехе №3, где расположено несколько новых и модернизированных линий. Здесь делают кабели на среднее и высокое напряжение с изоляцией из СПЭ и располагается наклонная линия непрерывной вулканизации

И это не все. Много полезной, технической и не только информации ждет вас в нашем большом репортаже о кабельном производстве.
Следите за анонсами и путешествуйте и узнавайте кабельное производство вместе с порталом RusCable.Ru.

Напомианем, что мы работаем для кабельной промышленности уже 20 лет!

 

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