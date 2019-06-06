RusCable.Ru готовит новый репортаж о кабельном производстве

NEW марки кабельных полимеров
7 июня 2019, 12:55
Рубрика: Новости портала
Метки: ХКА, ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ЮБИЛЕЙ, РЕПОРТАЖ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
Портал RusCable.Ru спустя ровно 5 лет вновь посетил один из крупнейших кабельных заводов России – «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в Холдинг Кабельный Альянс). Лидер промышленности отличается широчайшим ассортиментом выпускаемой продукции, высококлассными специалистами и передовым оборудованием, он уверенно держит высокую востребованность своего бренда, а главное – безукоризненную марку настоящего качества. На отраслевых выставках этого года представители компании часто рассказывали о модернизации производственного комплекса.
В недавнем интервью для Александра Гусева генеральный директор ООО "ХКА" Аркадий Рудой сказал:
– Год [прим ред 2018] был, безусловно, хорошим. Мы постоянно расширяем направления нашей деятельности, и в 2018-м совершили интересный рывок вперед – модернизировали уже работающее и закупили новое оборудование для завода «Электрокабель». Практически вся линейка оборудования прошла модернизацию, установлены новые производственные линии. И мы продолжаем эту тему: те деньги, которые сегодня зарабатывает Холдинг, вкладываем в капитализацию, увеличение производственных мощностей, развитие своих технических возможностей в разработке новых более «вкусных», интересных и маржинальных продуктов и их продвижение.
НАШ РЕПОРТАЖ ОБ ЭКЗ (2014 год)
В этом году предприятие отмечает большой юбилей – «Электрокабель» Кольчугинский завод» 80 лет. Чтобы собственными глазами увидеть какие изменения действительно произошли на заводе и, конечно, рассказать и показать их нашей многочисленной аудитори, Александр Гусев и Александр Дементьев съездили в Кольчугино и посетили предприятие.
Специально для наших сотрудников сразу несколько технических специалистов провели экскурсию по нескольким площадкам завода. В репортаже, который выйдет совсем скоро как всегда на Форуме, мы расскажем:
И это не все. Много полезной, технической и не только информации ждет вас в нашем большом репортаже о кабельном производстве.
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