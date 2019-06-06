RusCable.Ru готовит новый репортаж о кабельном производстве

Портал RusCable.Ru спустя ровно 5 лет вновь посетил один из крупнейших кабельных заводов России – «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в Холдинг Кабельный Альянс). Лидер промышленности отличается широчайшим ассортиментом выпускаемой продукции, высококлассными специалистами и передовым оборудованием, он уверенно держит высокую востребованность своего бренда, а главное – безукоризненную марку настоящего качества. На отраслевых выставках этого года представители компании часто рассказывали о модернизации производственного комплекса.



В недавнем интервью для Александра Гусева генеральный директор ООО "ХКА" Аркадий Рудой сказал:



– Год [прим ред 2018] был, безусловно, хорошим. Мы постоянно расширяем направления нашей деятельности, и в 2018-м совершили интересный рывок вперед – модернизировали уже работающее и закупили новое оборудование для завода «Электрокабель». Практически вся линейка оборудования прошла модернизацию, установлены новые производственные линии. И мы продолжаем эту тему: те деньги, которые сегодня зарабатывает Холдинг, вкладываем в капитализацию, увеличение производственных мощностей, развитие своих технических возможностей в разработке новых более «вкусных», интересных и маржинальных продуктов и их продвижение.



НАШ РЕПОРТАЖ ОБ ЭКЗ (2014 год)



В этом году предприятие отмечает большой юбилей – «Электрокабель» Кольчугинский завод» 80 лет. Чтобы собственными глазами увидеть какие изменения действительно произошли на заводе и, конечно, рассказать и показать их нашей многочисленной аудитори, Александр Гусев и Александр Дементьев съездили в Кольчугино и посетили предприятие.



Специально для наших сотрудников сразу несколько технических специалистов провели экскурсию по нескольким площадкам завода. В репортаже, который выйдет совсем скоро как всегда на Форуме, мы расскажем:

о нерассказанных ранее страницах истории предприятия

о цехе № 20, на котором расположилось собственное металлоткацкое производство завода. Здесь располагается современное оборудование, позволяющее выпускать металлическую сетку широкой номенклатуры, создаваемую из микронной проволоки. А также изготавливаются алмазные волоки

о цехе №2, где производстводят гибкие шланговых кабелей

о цехе №3, где расположено несколько новых и модернизированных линий. Здесь делают кабели на среднее и высокое напряжение с изоляцией из СПЭ и располагается наклонная линия непрерывной вулканизации