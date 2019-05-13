Воронежэнерго инвестирует в электросетевой комплекс региона 2,3 млрд рублей с НДС

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» приступили к реализации инвестиционной программы 2019 года. Энергетики планируют инвестировать порядка 2,3 млрд рублей c НДС в мероприятия, направленные на обеспечение технологического присоединения потребителей, реконструкцию и строительство новых подстанций и линий электропередачи, сокращение потерь, а такжВоронежэнергое на реализацию проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

Инвестиционной программой 2019 года предусмотрен ввод в работу более 30 тысяч кВА трансформаторной мощности, а также реконструкция и строительство более 400 км линий электропередачи 0,4-110 кВ.

На технологическое присоединение льготной категории заявителей максимальной мощностью до 150 кВт в рамках инвестпрограммы планируется направить свыше 500 млн рублей. Кроме того, в этом году в планах филиала подключение десятков социальных учреждений, а также объектов промышленного комплекса региона, работающих по программам импортозамещения.

Половина от общего объема инвестиций будет направлена на реализацию мероприятий цифровой трансформации. Масштабный инвестиционный проект Воронежэнерго 2019 года – строительство цифровой подстанции 110 кВ «Спутник». Современная подстанция, оснащённая высоконадежной распределенной системой релейной защиты и автоматики с автоматизированной системой управления, появится в Северном микрорайоне города Воронежа. Место для строительства выбрано не случайно: ввод в эксплуатацию новой ПС повысит надежность электроснабжения одного из самых густонаселенных районов города, а также обеспечит возможность дальнейшего развития городской территории.

Кроме того, филиал приступил к созданию распределенной автоматизированной системы управления сетями 6-10 кВ, оборудованию устройствами телеметрии трансформаторных подстанций ТП 6-10 кВ и созданию первых в регионе цифровых районов электрических сетей (РЭС) на базе Рамонского и Новоусманского РЭС. В 2019 году объем вложений в цифровую трансформацию РЭС составит 156 млн. рублей с НДС.

Создание Единого центра управления сетями (ЕЦУС) в рамках концепции цифровой трансформации также является приоритетным направлением инвестпрограммы Воронежэнерго в 2019 году. Оборудованный цифровыми каналами связи и современными информационными системами Центр позволит удаленно управлять состоянием электросетевых объектов, контролировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад, что позволит существенно сократить время перерывов подачи электроэнергии и, в конечном итоге, повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей.

Модернизация системы диспетчерского управления требует внедрения цифровых каналов связи в районах электрический сетей. В 2019 году в рамках инвестпрограммы будет направлено порядка 77 млн руб. с НДС для модернизации каналов связи диспетчерского пункта в Лискинском РЭС.

Сократить потери электроэнергии в сетях поможет реализация программы перспективного развития систем учета розничного рынка электроэнергии. В ходе ее реализации в 2019 году воронежский филиал МРСК Центра инвестирует 212 млн. рублей в установку на трансформаторных подстанциях (ТП) более 1,6 тысяч интеллектуальных систем учета электроэнергии.

Выполненные в рамках инвестпрограммы мероприятия позволят существенно повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей, а также значительно сократить время перерывов подачи электроэнергии, вызванных проведением плановых и аварийно-восстановительных работ на энергооборудовании.