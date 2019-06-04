"АУРА 96" будет анализировать технологические нарушения в сетях "Россети Северный Кавказ" в КЧР

Первое централизованное микропроцессорное устройство регистрации аварийных событий введено в филиале «Россети Северный Кавказ»-«Карачаево-Черкесскэнерго». Специалисты завершили работы по модернизации устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на узловой подстанции 110 кВ «Зеленчук», в ходе которой произведён монтаж и ввод в эксплуатацию нового современного оборудования релейной защиты и автоматики на микропроцессорной базе.

Теперь вместо электромеханических устройств РЗА определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы, а также предотвращать развитие аварийных ситуаций на подстанции будут микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики.

Кроме этого, на трансформаторах Т-1 и Т-2 питающего центра установлены устройства релейной защиты для ближнего резервирования защит, установлена и введена в работу дуговая защита 15 ячеек КРУН-10 кВ. Всего же в рамках реконструкции подстанции введено 68 микропроцессорных терминалов устройств РЗА.



На этом же питающем центре впервые в филиале «Карачаево-Черкесскэнерго» введено в работу централизованное микропроцессорное устройство регистрации аварийных событий «АУРА 96», позволяющее достоверно и в максимально короткие сроки анализировать аварийные отключения ВЛ 110 кВ в сетях.

«Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики превосходят электромеханические устройства по многим показателям. Они меньше по размерам, требуют меньше эксплуатационных затрат и могут совмещать в себе функции защит, управления, измерения и регистрации событий, что позволяет более эффективно выявлять малейшие колебания в сети и отклонения от нормы», - рассказал начальник службы релейной защиты и автоматики филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Султан Кишмахов.

Для подстанции «Зеленчук» такие характеристики установленного оборудования имеют важнейшее значение, так как от корректной и бесперебойной работы всего оборудования здесь зависит электроснабжение курорта Архыз и поселка Романтик, социально значимых объектов Зеленчукского района, а также потребителей ряда населенных пунктов Краснодарского края, поскольку от Зеленчукской ГЭС через эту подстанцию идет транзитная линия 110 кВ, снабжающая электроэнергией соседний регион.

В рамках выполнения ремонтной программы специалисты филиала также завершили монтаж и ввели в работу защиты от дуговых замыканий КРУН-10 кВ на подстанциях «Салихо» и «Эрсакон».

Всего же с начала года энергетики провели техобслуживание около 140 устройств релейной защиты и автоматики и другого общеподстанионного оборудования.



Проведенные работы позволят предотвратить аварийные ситуации на питающих центрах, повысят износоустойчивость электрооборудования, что будет способствовать успешному прохождению предстоящего осенне-зимнего периода и надежному энергоснабжению потребителей Карачаево-Черкесии.