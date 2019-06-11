На Балаковке появится вейк-парк

Уже в начале июля у балаковцев появится новый вид развлечений – кабельный вейкбординг. По замыслам инициаторов, кабельная трасса протянется с одного берега Балаковки на другой неподалеку от Школы по водным видам спорта.

Вейкбординг, по сути, это те же самые водные лыжи, только райдера тянет по поверхности воды не катер, а буксирный трос, прицепленный к системе кабелей и лебедок. Да и трюки он выполняет не за счет волн, поднятых движением лодки, а при помощи специальных трамплинов, установленных на понтонах.

Этот сравнительно новый водный вид спорта быстро набирает популярность, а с инициативой создания в Балаково кабельного вейкбординга выступил директор ДЮСШ по водным видам спорта Алексей Першуков. Депутаты его поддержали, и глава города Роман Ирисов, вместе с Олегом Удиловым организуют сбор средств на покупку оборудования.

На реализацию проекта бюджетных средств не потребуется. Балаковские депутаты пытаются привлечь для создания вейк-парка социально-ответственный бизнес. Причем помощь обещали оказать и парламентарии областной думы.

Использовать оборудование для кабельного вейкбординга можно будет круглый год, и зимой на замерзшей Балаковке смогут тренироваться любители сноубординга и фристайла. К тому же, кабельный вейкбординг – один из самых безопасных видов спорта, доступный почти всем возрастным и социальным категориям жителей.

Реализацией проекта по созданию вейк-парка в Балаково занимается большая команда: директор ДЮСШ по водным видам спорта, местное отделение ВОО «Молодая гвардия ЕР», члены балаковского отделения «Единой России». А задача у них одна – сделать разнообразнее досуг балаковцев, и привлечь к занятиям спортом еще большее количество людей.

После того, как вейк-парк будет организован, воспитанники спортивной школы по водным видам спорта будут тренироваться там бесплатно. Но, поскольку социальный проект предполагается сделать доступным для всех жителей и гостей города, корреспондент go64.ru поинтересовался у Романа Ирисова, в какую сумму балаковцам обойдется пользование кабельным вейкбордингом:

- Я думаю, ценовая политика будет обсуждаться, в том числе с учётом, общественного мнения, - пояснил глава Балаково. – В любом случае, учитывая, что это проект спонсорский – будем настаивать, чтоб были и льготные дни (возможно абсолютно бесплатные), или льготные цены. Цель создания вейк-парка – сделать его максимально доступным в первую очередь для жителей. Это не коммерческий проект, а социальный.

По словам инициаторов проекта, сбор средств на приобретение и монтаж необходимого оборудования уже начался. Балаковские депутаты предлагают всем социально- ответственным бизнесменам принять участие в сборе средств на создание вейк-парка. Тем более, и сумма на это требуется не заоблачная – всего 1,5 миллиона рублей.

go64.ru