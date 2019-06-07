"Россети Центр" - управляющая организация "Россети Центр и Приволжье" за четыре месяца исполнила около 18 тысяч договоров техприсоединения потребителей к электросетям

В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за четыре месяца 2019 года. В отчетный период Обществом заключено 22 698 договора технологического присоединения, исполнено 17 958 договоров. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 343 МВт, общая выручка от техприсоединения – 602 млн. рублей.

«Обеспечение регионов необходимыми объемами мощности – одно из важнейших направлений нашей деятельности. Таким образом мы вносим вклад в социально-экономическое развитие территорий и повышение их инвестиционной привлекательности; содействуем реализации государственных программ, призванных решать актуальные проблемы жителей 20 субъектов России» - подчеркивает генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В январе-апреле компания подключила к электросетям целый ряд предприятий и объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов ее деятельности (20 субъектов РФ). В Курской области обеспечена выдача 2 МВт мощности НПО «Композит» - крупнейшему производителю пульпопроводов для гидромеханизации и горнодобывающего комплекса. В Ивановской области выполнено техприсоединение ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр», специализирующегося на производстве и переработке металлопроката, востребованного в России и ближнем зарубежье.

Значительные объемы работ выполнены в части присоединения к сетям объектов агропромышленного комплекса. Кроме того, компания продолжает вносить вклад в развитие в регионах жилищного строительства. В Тамбовской области энергетики в апреле завершили технологическое присоединение нового микрорайона «Слобода» в северной части областного Тамбова - десять жилых домов на 700 квартир общей жилой площадью порядка 13,5 тысяч кв. м. А в Рязани подключили к сетям крупный жилой комплекс «Шереметьевский квартал», возводимый в рамках государственной программы «Жилище», которая нацелена на формирование рынка экологичного, комфортного и доступного для большинства граждан жилья эконом класса.