"Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго" обеспечил электромощностями экотехнопарк

«Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» выполнил технологическое присоединение к электросетям электроустановки важного коммунального объекта – современного комплекса по переработке мусора.

Для решения одной из самых острых социальных проблем – переработки мусора – в Износковском районе Калужской области ведется строительство крупного мусороперерабатывающего комплекса. Для обеспечения электроэнергией экотехнопарка Калугаэнерго выполнил комплекс технических мероприятий, в результате которых обеспечена выдача необходимых мощностей (около 2000 кВт).

Построены две кабельно-воздушные линии электропередачи 10 кВ от ПС 35 кВ «Шанская» и «Передел» общей протяженностью более 15 км с применением провода СИП. Участки данных КВЛ, которые пересекают автодорогу, выполнены кабелем и проложены под землей методом горизонтально направленного бурения для обеспечения сохранности дорожного полотна. Также это позволяет обеспечить надежность электроснабжения за счет исключения повреждения проводов при проезде под ними крупногабаритной техники.

Проект экотехнопарк «Калуга» – это промышленная площадка площадью около 1000 гектаров, на которой разместятся предприятия, специализирующиеся на переработке мусора – от сортировочных и мусоросжигающих комплексов до производителей товаров из продуктов вторичной переработки. Как заявляют инвесторы, все предприятия будут обеспечены качественными очистными сооружениями, а оборудование и технологии для строительства будут применяться самые передовые.

Обеспечив технологическое присоединение к электросетям электроустановок современного мусороперерабатывающего комплекса, «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» вносит свой вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие региона, а также в обеспечение его экологической безопасности.