Ростех заключил на ПМЭФ соглашения на общую сумму более 80 млрд рублей

Госкорпорация Ростех подвела итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в Северной столице 6-8 июня 2019 года. В рамках ПМЭФ-2019 Госкорпорация заключила более 20 соглашений, направленных на реализацию приоритетных национальных проектов. Общая сумма подписанных Ростехом соглашений превысила 80 млрд рублей.

В области здравоохранения холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех подписал соглашение с Санкт-Петербургом о создании центра паллиативной медицины и двух новых блоков клинического онкодиспансера. Объем инвестиций в создание объектов социальной инфраструктуры составит более 15 млрд рублей. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с ФГБУ «НМИЦ радиологии» и чешской компанией Proton Therapy Development s.r.o. договорились о создании на территории Калужской области центра протонной терапии для лечения онкологических заболеваний. Стоимость проекта составляет 12 млрд рублей. Также, «Росэлектроника» создаст медико-фармацевтический кластер в Ярославской области, в состав которого войдут производство гемостатических рассасывающихся материалов на основе чешских технологий и предприятие по выпуску инъекционных медицинских игл. Общая сумма инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей.

Также Ростех подписал несколько соглашений с Роснефтью, которые касаются производства инновационного материала для нефтедобычи, создания новых модулей для заправки автомобилей на основе технологии сжиженного природного газа и использования беспилотников Ростеха для инженерных изысканий. Кроме того, Ростех построит в Тверской области завод по производству сжиженного природного газа мощностью 120 тыс. тонн в год. По предварительным оценкам, реализация подписанного соглашения позволит привлечь в регион до 10 млрд рублей инвестиций.

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех и ООО «Криптонит», входящее в «ИКС Холдинг», заключили договор по определению долей в совместном предприятии – научно-производственной компании «Криптонит». Инвестиции в создание новой структуры, которая займется трансфером военных информационных технологий в гражданский сектор, составят 4 млрд рублей.

Самым масштабным стало кредитное соглашение дочернего банка Ростеха – Новикомбанка – с Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в Госкорпорацию) на общую сумму 35 млрд рублей. «Вертолетам России» Новикомбанк откроет кредитную линию на 5 млрд рублей.

На площадке ПМЭФ-2019 Ростех также подписал с ПАО «Газпром» соглашение о сотрудничестве в области разработки, производства и поставок высокотехнологичного оборудования. Стороны будут реализовывать проекты в области создания нового и модификации используемого газотурбинного и газоперекачивающего оборудования (к примеру – высокоэффективного газотурбинного двигателя мощностью 25 МВт для использования в составе газоперекачивающих агрегатов), развития инфраструктуры для производства, использования, хранения и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), производства офшорных вертолетов для морских нефтегазовых месторождений, композиционных и конструкционных материалов, а также импортозамещения радиоэлектронного оборудования, информационных и телекоммуникационных технологий.

«Российские железные дороги», Госкорпорация Ростех и ВЭБ.РФ подписали дорожную карту по импортозамещению цифровой продукции в железнодорожной отрасли. Согласно дорожной карте, высокотехнологичные продукты и решения радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех пройдут испытания и тестирование на предприятиях железнодорожного транспорта. Оборудование, успешно прошедшее испытания и тестирование, в дальнейшем может быть закуплено РЖД с возможным привлечением финансирования государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Кроме того, Госкорпорация Ростех и правительство Самарской области утвердили дорожную карту по взаимодействию в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ). Центр объединит в консорциум ведущие вузы региона и промышленные предприятия для разработки научно-технических проектов и их внедрения в производство. Также в ходе форума были подписаны соглашения о сотрудничестве с еще пятью регионами России.