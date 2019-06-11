СИБУР обеспечит энергоснабжение модернизируемых мощностей в Воронеже

СИБУР заключил соглашение с компанией "Квадра" на энергоснабжение воронежской промышленной площадки сроком до 2028 года. Договоренности были скреплены подписями на ПМЭФ-2019, сообщили "Рупеку" на предприятии.

Компания "Квадра" обеспечит поставки тепловой энергии в виде пара в объеме 13 млн Гкал на "Воронежсинтезкаучук", в также теплоносителем в виде пара в объеме около 12 млн кубометров. Это позволит повысить надежность энергоснабжения предприятия, а также обеспечить энергией новые мощности по производству СБС полимеров (ТЭПов) СИБУРа.

"СИБУР увеличивает мощности в Воронеже, одновременно повышая их экологичность и качество выпускаемой продукции", - заявил заместитель предправления СИБУРа Владимир Разумов.

Напомним, сейчас на воронежской промышленной площадке реализуется проект по наращиванию мощности СБС полимеров с 85 до 135 тыс. тонн. Строительные работы на площадке начались в третьем квартале 2018 года. Пуск производства запланирован на 2020 год.

СБС (ТЭП) - полимерный материал, сочетающий свойства резины и пластмассы. В СИБУРе одной из основных сфер его применения называют производство полимерно-битумных вяжущих материалов для дорожного покрытия или кровли.

Также на воронежской площадке компании запланированамодернизация производства бутадиеновых каучуков (СКД-НД), по итогам которой предприятие увеличит мощности по данному типу каучуков до 48 тыс. тонн в год. Работы по проекту планируется завершить в 2021 году.

СКД-НД обладает повышенной прочностью, износостойкостью и относится к экологически безопасным и энергосберегающим каучукам, которые обеспечивают лучшее качество резиновых изделий. Данный каучук не содержат олигомеров и являются перспективным материалом для создания "зеленых шин".

Подробнее о планах по развитию воронежской площадки читайте в интервью "Рупеку" члена правления - управляющего директора СИБУРа Павла Ляховича.

"Воронежсинтезкаучук" специализируется на выпуске синтетических каучуков и термоэластопластов (СБС). СИБУР продолжает планомерную работу по выводу из эксплуатации оборудования и производств, выработавших свой ресурс. В последние годы в Воронеже было закрыто производство латексов, а также сокращена часть линий по выпуску каучука. Освободившиеся площади используются для установки нового оборудования и создания современных производств.

Рупек