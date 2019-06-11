Тайшетский алюминиевый завод будет поставлять сырьё для предприятия в Америке

Тайшетский алюминиевый завод будет поставлять сырьё для совместного предприятия «Русала» с американской Braidy Industries по производству прокатного алюминия, сообщило РИА Новости 10 июня со ссылкой на гендиректора «Русала» Евгения Никитина.

«Сроки запуска прокатного завода совпадают с запуском Тайшетского завода, запланированным на 2021 год, поскольку на прокатный завод в США мы планируем поставлять плоские слитки из низкоуглеродного алюминия Allow c Тайшета, где будут запущены необходимые новые мощности. Американский рынок – один из самых больших и при этом дефицитный, его нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому нам интересно выйти на этот рынок и именно с партнёром», — приводятся в сообщении слова Никитина.

Сейчас «Русал» и Braidy Industries согласовывают параметры будущего соглашения по созданию предприятия. Конкретной даты подписания пока нет.

По данным РИА Новости, весной «Русал» и американский холдинг Braidy Industries Inc. заключили эксклюзивный договор о намерениях о создании совместного предприятия по плоского проката для американской автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки, США). Проектная мощность завода составит 500 тысяч тонн ленты горячего проката и 300 тысяч тонн готовой продукции холодного проката в год. В обмен на вложенные инвестиции «Русал» получит 40%-ную долю нового завода. 60% будут принадлежать Braidy Industries.

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«Русал» начал строительство Тайшетского алюминиевого завода в 2006 году, но в 2009-м заморозил проект. В декабре 2014 года сообщалось, что проект будет завершён поэтапно, активизировать стройку анодной фабрики планировалось в 2014 году. В декабре 2017-го стало известно, что Внешэкономбанк одобрил кредит в 18,5 миллиарда рублей на строительство предприятия. Общая стоимость проекта составляет порядка 1 миллиарда долларов. На этапе строительства будет создано порядка 4 тысяч рабочих мест, а впоследствии на предприятии будут работать 880 высококвалифицированных специалистов. Запуск завода перенесён с четвёртого квартала 2020-го на 2021 год.

Ирсити.ру