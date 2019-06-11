ENTSO-E опубликовала анализ основных причин падения частоты в объединенной энергосистеме Континентальной Европы в январе 2019 г.

Ассоциация европейских системных операторов ENTSO-E опубликовала отчет с подробным техническим анализом основных причин ситуации, сложившейся в объединенной энергосистеме (ОЭС) Континентальной Европы, охватывающей энергосистемы 26 стран, в январе текущего года.

Так, 10 января начиная с 21:02 (по центрально-европейскому времени) и в течение 9 с было зарегистрировано самое большое начиная с 2006 г. отклонение от номинальной частоты. Частота в ОЭС упала до 49,8 Гц (в 2006 г. – до 49,0 Гц)

В анализе отмечается, что вероятной причиной существенного падения частоты было наложение двух событий. С одной стороны, значительное падение частоты, обусловленное вечерним пиком нагрузки (deterministic frequency deviation, DFD). С другой стороны, непредвиденная техническая ошибка при передаче телеизмерений перетоков мощности – передача т.н. «замороженных» значений (frozen measurement)1 перетоков – по четырем трансграничным соединениям между Германией и Австрией в период с 9 по 11 января. Передача «замороженных» значений привела к неправильному расчету ошибки регулирования (Area Control Error, ACE) в операционной зоне немецкого системного оператора TenneT.

Кумулятивный эффект от неправильного расчета ACE в период с 9 по 11 января и вечернего пика нагрузки 10 января и вызвал снижение частоты в ОЭС Континентальной Европы до 49,8 Гц.

При этом ENTSO-E отмечает, что, несмотря на то, что в течение 9 с выдавался предупредительный сигнал об опасном отклонении частоты, риски снижения надежности энергоснабжения потребителей отсутствовали. Активизация резервов мощности в энергосистемах Континентальной Европы и использование DR2 -ресурсов промышленных потребителей во Франции обеспечили быстрое возвращение частоты к нормальному уровню.

Тем не менее в своем отчете ENTSO-E указывает на необходимость поиска решений для случаев DFD-отклонений в ОЭС Континентальной Европы. Даже если такие отклонения частоты наблюдались в течение многих лет, в настоящее время наметилась тенденция роста случаев отклонения частоты и их амплитуды. Это обусловлено тем, что работа энергоблоков (или крупных единиц потребления) подчинена рыночным правилам, а не физическим условиям, складывающимся в энергосистеме в реальном времени. Так, например, график выработки генерации имеет ступенчатый характер, в то время как график нагрузки – линейный. Это может создать дисбаланс между производством и потреблением в течение коротких промежутков времени в рамках одного часа.

ENTSO-E в тесном диалоге со всеми заинтересованными сторонами продолжит изучение возможных решений для случаев DFD-отклонений, которые требуют внесения изменений в действующие технические и/или рыночные регламенты.

Официальный сайт ENTSO-E

Из-за сбоя на линии связи меду ПС St. Peter (Австрия) и ПС Simbach (Германия) значения перетоков мощности по 4 трансграничным соединениям между странами оставались неизменными, остановившись на последнем корректном измерении.

2 DR (Demand Response) – управление спросом.