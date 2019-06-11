ЗАО "ЗЭТО" спонсор Международной встречи воздухоплавателей 2019

Ярким и зрелищным праздником Международные встречи воздухоплавателей стали во многом благодаря активному участию в них промышленных предприятий города Великие Луки. Одним из главных спонсоров этого мероприятия, на которое собираются пилоты и гости из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, является ЗАО «ЗЭТО».

«В этом году мы также не будем изменять традиции и выступим спонсорами такого состязания как «кей-граб». Тот пилот, который сумеет поразить цель, получит денежный приз. Это соревнование, хотя и не входит в программу спортивных состязаний, всегда вызывает большой интерес у зрителей. Посмотреть на него приходят и великолучане, и гости города», — сообщил генеральный директор ЗАО «ЗЭТО», депутат Великолукской городской Думы Денис Мунштуков.

Кроме того, как всегда, в Международной встрече воздухоплавателей будет принимать участие и аэростат с логотипом ЗАО «ЗЭТО».