 
Подписаться на новости
Мероприятия

Завод "Энергокабель" рад поздравить соотечественников с Днем России

Сегодня, 12 июня, отмечается праздник великой страны – России. И в этот светлый летний день мы хотим пожелать нам всем гордиться тем, что мы россияне. Пусть наша страна обновляется, совершенствуется, становится лучше и процветает вместе с нами! Пусть каждый житель России чувствует себя любимым, уважаемым, нужным, свободным и счастливым.

Примите наши самые теплые пожелания радости и успехов, достатка и благополучия во всем!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "Завод "Энергокабель"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Камкабель поздравляет с днем России!
ЗАО
Визит врио главы администрации Дзержинского района Виталия Грачёва
IEK GROUP поздравляет с Днем России
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно