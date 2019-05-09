Завод "Энергокабель" рад поздравить соотечественников с Днем России

Сегодня, 12 июня, отмечается праздник великой страны – России. И в этот светлый летний день мы хотим пожелать нам всем гордиться тем, что мы россияне. Пусть наша страна обновляется, совершенствуется, становится лучше и процветает вместе с нами! Пусть каждый житель России чувствует себя любимым, уважаемым, нужным, свободным и счастливым.

Примите наши самые теплые пожелания радости и успехов, достатка и благополучия во всем!